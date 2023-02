Jean-Luc Pignol : "Les producteurs de Calvados ont compris que les États-Unis pouvaient être l'Eldorado"

France Bleu : L'année 2022 est un bon cru pour le Calvados ?

Jean Luc Pignol : C'est un bon cru, effectivement, avec une croissance qui est enregistrée à la fois sur la France et à l'export. On est très satisfaits de cette situation parce que ça répond aussi à un gros investissement des producteurs et des salariés de l'interprofession pour la reconnaissance de nos produits. On sort de deux années difficiles après le COVID. Avec cette croissance, on se replace au dessus des années avant COVID, ce qui est tout à fait satisfaisant.

On est sur une dynamique qui est croissante depuis cinq ou six ans. Le Calvados commence à prendre sa place dans le monde des spiritueux tout en restant un petit marché mais un petit marché tonique.

FB : Vos exportations ont été très forte l'an passé (+7,8%) avec l'explosion d'un marché particulier, le marché américain. Comment expliquer cette très forte croissance à deux chiffres (+70%) ?

J.L.P : C'était un peu improbable il y a quelques années, mais il y a eu un gros investissement des producteurs de Calvados qui ont compris que quelque part, les États-Unis pouvaient être l'eldorado, car ils sont nombreux. Ils ont des produits similaires aux nôtres, ils sont habitués à boire du Bourbon, à boire de l'American whisky. Ils ont l'habitude aussi de boire de la pomme à travers des produits un peu plus modernes, comme les Ciders. Et bon nombre d'entre nous avons trouvé des importateurs dynamiques sur ce marché, ce qui explique ces bons résultats. D'ailleurs, il y aura une opération au mois d'avril où des producteurs normands iront faire des dégustations aux Etats Unis sur trois États avant peut être un plus grand projet qui sera un projet européen sur lequel on travaille de façon très ardue.

FB : Le Calvados s'est fait une petite niche aux États-Unis ?

J.L.P : Le Calvados est une petite niche partout, que ce soit le whisky, que ce soit le rhum, que ce soit le brandi ou que ce soit le cognac. Nous sommes tout petits, mais c'est une grande satisfaction aussi pour un petit territoire comme le nôtre, avec des petites productions qui, je le rappelle, sont d'appellation contrôlée de pouvoir être existant sur des gros marchés et de garder tout de même un dynamisme et une progression dans les ventes. Le Calvados est l'un des seuls spiritueux qui progresse cette année.

FB : Ce développement à l'export, et notamment aux États-Unis, n'est pas fini

J.L.P : Non, non, ce n'est que le début. Il y a une vraie volonté d'investir aux Etats Unis de la part des producteurs de Calvados. On est sur un projet avec l'Europe. Nous sommes pour le moment en liste d'attente mais en première position. C'est un très beau projet, avec des très grandes ambitions et qui va marquer le début d'une grande conquête de l'Ouest américain.

L'Europe investit pour mettre en avant les produits européens en dehors de l'Europe. Le Calvados est légitime dans cette démarche. Notre projet a retenu l'attention des commissaires européens qui traitent le sujet. Le principe est simple. Pour 1 € investi, on dispose de 5 € de communication. L'Europe nous accompagne donc à hauteur de 4 €. C'est là que l'on voit aussi la puissance de regroupement des Etats. Et on ne chasse pas en meute qu'en Normandie, on chasse aussi en meute en Europe.