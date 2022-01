Salon de l'agriculture 2022 : "l'envie est tellement forte" dit Jean-Marc Alibert de France Limousin Sélection

Alors que se déroulent ce vendredi matin à Lubersac (Corrèze) les sélections des animaux de race limousine qui iront au salon de l'Agriculture de Paris fin février, Jean-Marc Alibert, Président de France Limousin Sélection, l'Organisme de Sélection de la race bovine Limousine, a fait part ce matin sur France Bleu Limousin de sa satisfaction que le salon se tienne bien cette année, alors qu'il avait été annulé en 2021 pour cause de Covid-19.

"C'est toujours _un évènement primordia_l, et donc on est vraiment très heureux qu'il puisse avoir lieu cette année" a indiqué Jean-Marc Alibert, même si les conditions d'accès et d'accueil des éleveurs seront probablement plus contraintes. Les organisateurs ont déjà indiqué que le pass vaccinal y serait obligatoire et la "ventilation optimisée". Faut-il craindre pour la fréquentation ? Y a aura t-il des désagréments pour les éleveurs ?

L'envie plus forte que les réticences ?

Des éleveurs ou des exposants sont-ils réticents à "monter à Paris" dans ce contexte ? "Ni plus ni moins que pour d'autres évènements" a réagi Jean-Marc Alibert, "cela peut freiner quelques personnes qui désirent participer ou venir visiter le salon, mais _l'envie est tellement forte, l'envie de se retrouver entre éleveurs, l'envie de venir communiquer sur notre métier_, nos productions, la manière dont on travaille sur nos fermes. On espère que cela prendra le pas sur les réticences." a ajouté le Président de France Limousin Sélection.

Il est vrai qu'il y a aussi un aspect économique non-négligeable. La vitrine que représente le Salon se retrouve aussi sur le plan commercial dans les exploitations. "C'est une réalité, bien sûr," détaille Jean-Marc Alibert, "au Salon de l'Agriculture vous avez des étrangers, vous avez des éleveurs de toute la France, qui viennent voir notre concours le jeudi matin, qui viennent toute la semaine pour pouvoir discuter avec les éleveurs, donc _derrière les retombées économiques sont importantes_, et c'est pour cela qu'il est primordial que le Salon puisse avoir lieu cette année" a-t-il conclu.