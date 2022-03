Elevage : le conflit en Ukraine "augmente les coûts" selon Jean-Marc Alibert de France Limousin Sélection

C'est jour de fête pour la Limousine au Salon de l'agriculture à Paris, avec le concours général de la race. Un moment très important pour les éleveurs et la filière. Invité de France Bleu Limousin ce jeudi matin depuis les studios Radio France du pavillon de l'élevage, le Président de France Limousin Sélection Jean-Marc Alibert n'a pas caché sa satisfaction de ce "salon des retrouvailles", après l'annulation de l'édition 2021 en raison du Covid-19. Le public est aussi au rendez-vous, "c'est frappant, dans le Hall 1 autour des animaux, dans le Hall 3 autour des régions, il y a vraiment beaucoup de monde" a-t-il dit, "et mon grand plaisir c'est toujours de voir un enfant venir voir ce qu'est une vache, ce qu'est un mouton, c'est vraiment essentiel pour communiquer auprès du grand public". "On a du mal à faire venir le grand public dans nos exploitations parce qu'elles sont un peu éloignées, on fait donc venir les exploitations auprès du grand public" a-t-il résumé.

Jean-Marc Alibert invité de France Bleu Limousin depuis les studios Radio France du Salon de l'Agriculture © Radio France - Grégory Choquené

Interrogé sur le contexte économique actuel dans le secteur, Jean-Marc Alibert dit avoir constaté "des contacts, notamment étrangers, c'est le moment où avec les commerciaux et les clients potentiels on peut échanger en direct, donc c'est aussi une part importante du Salon".

Sauf qu'après la crise du Covid-19, qui n'est d'ailleurs pas terminée, voilà venir la guerre en Ukraine : est-ce que cela peut avoir des conséquences sur la filière limousine ? Clairement oui, "par rapport aux coûts de production. Pour pouvoir finir un animal, pour qu'il puisse être abattu et consommé, il faut passer un certain temps à l'engraisser, et cela implique un hausse de coûts car l'Ukraine est l'un des principaux pays producteurs de céréales, donc cela impacte le marché mondial des céréales et cela induit une hausse des coûts pour les agriculteurs" a-t-il expliqué, précisant que "sur le plan humain, voir les ukrainiens se battre pour leur indépendance, cela fait forcément quelque chose".

Les cours de la viande se ressaisissent

Heureusement cependant, les "cours de vente de la viande s'améliorent", même "si c'est lié à la baisse du cheptel allaitant, les dernières années ont compliquées pour certains éleveurs qui ont arrêté, résultat on a une _baisse de la production en France_, et donc une augmentation actuellement des prix de vente, et heureusement vu cette problématique des coûts de production".

Questionné enfin sur l'importance du Concours général de la race pour les éleveurs, Jean-Marc Alibert a indiqué qu'il s'agissait "d'une vitrine, c'est le haut du panier, et c'est aussi pour les éleveurs une manière de mettre en avant leurs animaux, et c'est pour cela que c'est primordial. Il y a également beaucoup de fierté de présenter les animaux, et puis toujours le plaisir de se retrouver entre éleveurs, qui sont particulièrement heureux d'être là aujourd'hui" a-t-il conclu.