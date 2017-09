Jean-Marc Emprin de Terre Dauphinoise : "Il faut reconnecter la société avec l'agriculture"

Tout le week-end, France Bleu Isère vous emmène à la 798ème foire de Beaucroissant au travers de nombreuses émissions. Jean-Marc Emprin, rédacteur en chef de l'hebdomadaire agricole Terre Dauphinoise, en profite pour prendre la température du secteur agricole sur le territoire isérois.

Jean-Marc Emprin reste prudent. Lorsqu'il s'agit de dire, en un mot, comment se porte l'agriculture iséroise cette année, il prend les pincettes. "Ce n'est pas le top non plus, mais ça va légèrement mieux", confirmait-il ce vendredi 15 septembre dans les studios de France Bleu Isère.

#agriculture Jean-Marc Emprin, rédacteur en chef @TerreDauph : "Cette année, pas de grosse catastrophe, il y a seulement quelques dégâts" — France Bleu Isère (@bleu_isere) September 15, 2017

Invité à l'occasion des 798èmes foires de Beaucroissant, l'un des grands rendez-vous du secteur agricole dans le département que vous pourrez suivre sur France Bleu Isère tout le week-end, il explique ce sentiment de légère reprise. "C'est d'abord climatique. Cette année, il n'y a pas eu de grosse catastrophe. À part quelques orages et un peu de sécheresse, ce n'est globalement pas mal."

Besoin de reconnexion

Le journaliste est également revenu sur les États généraux de l'alimentation, grande initiative gouvernementale courant jusqu'en décembre qui vise le rapprochement des acteurs de l'agriculture entre eux et avec l'ensemble de la population. "Du côté des professionnels, on espère que ce n'est pas que du blabla. Il y a un réel besoin de reconnecter la société avec l'agriculture." Une tentative pour raviver des liens, même au niveau interne. "Il faut faire en sorte que les acteurs ne soient pas des concurrents permanents, mais des partenaires", affirme Jean-Marc Emprin.

#EGalim "Il y a un réel besoin de reconnecter la #société avec l'#agriculture" selon Jean-Marc Emprin, rédacteur en chef @TerreDauph — France Bleu Isère (@bleu_isere) September 15, 2017

Dans cette optique, une grande réunion entre consommateurs et agriculteurs est prévue vendredi 22 et samedi 23. "Des ateliers ont déjà commencés cette semaine", précise le rédacteur en chef. Ces initiatives locales, dont la foire de Beaucroissant fait partie, visent à la fois à faire rayonner l'agriculture du département mais aussi, en second lieu, "à trouver un consensus global et à faire remonter des idées prises ici à l'échelle nationale", conclu Jean-Marc Emprin.