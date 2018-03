Grenoble, France

Alors que les Etats généraux de l’alimentation se sont clôturés en décembre dernier, les agriculteurs « attendent beaucoup » de la loi découlant de ces cinq mois de concertation, assure Jérôme Crozat, président de la Fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles (FDSEA) de l’Isère. « Dans le département, nous avons organisé des ateliers de travail où l’on a réuni la société civile au même titre que nos élus, on a participé aux réunions organisées par nos députés, on a travaillé le dossier. »

Un espoir concernant la régulation des prix

D’après le ministre de l’Agriculture, Stéphane Travert, le projet de loi sur l’alimentation arrivera devant l’Assemblée nationale le 22 mai prochain. Jérôme Crozat espère y trouver des mesures sur l'équilibre à trouver entre les prix fixés par la grande distribution et la rémunération des agriculteurs, notamment pour le prix du lait. Mais le nouveau président de la FDSEA en Isère, élu le 19 mars, reste méfiant : « Tant que la loi n’est pas votée, il peut y avoir des amendements qui retirent la partie bénéfique des Etats généraux. En face, les industries agroalimentaires et la grande distribution n’ont pas forcément le même avis que nous sur la constitution du prix rémunérateur que l’on attend sur l’ensemble de nos filières. »

Autre préoccupation centrale du monde agricole, l’évolution vers le bio, et l’abandon des pesticides. Sur ce point, Jérôme Crozat estime que « l’Isère a des atouts. » « Il y a des agriculteurs qui passent en bio, des producteurs de lait qui organisent des filières. Mais cela reste un choix de l’agriculteur de savoir s’il peut s’engager, par rapport à sa structure. »

Nous sommes les premiers utilisateurs des phytosanitaires, et donc les premiers à prendre un risque. On essaie de diminuer les dosages, mais c’est aussi une question de compétitivité.

Concernant le glyphosate, « on prend acte de ce que décident nos gouvernants, reconnaît Jérôme Crozat. Mais il faut trouver des solutions car tout le monde ne passera pas en bio demain. Nous, agriculteurs, sommes les premiers utilisateurs des phytosanitaires que l’on applique aux cultures, et donc les premiers à prendre un risque. On essaie de diminuer les dosages, mais c’est aussi une question de compétitivité. On ne peut pas prendre le risque de perdre une partie de nos cultures. »