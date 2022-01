Intempéries : Jérôme Crozat, président de la FDSEA en Isère, est favorable à la réforme de l'assurance récolte

Jérôme Crozat, on va parler de ce projet du gouvernement qui veut réformer l'assurance récolte pour faire face aux nombreux épisodes météo, sécheresses, inondations ou encore épisodes de gel comme au printemps dernier, ce qui cause de gros dégâts chez les agriculteurs. Avant de vous demander ce que vous pensez de cette réforme, un mot sur le bilan de ces catastrophes naturelles ? Est-ce que vous le voyez s'alourdir dans notre département ?

Bien entendu qu'on a eu des gels très importants sur la production de fruits au printemps, notamment dans la vallée du Rhône, et puis bien entendu, des intempéries. Et à l'automne le débordement du Rhône. Par contre, est-ce que c'est lié juste aux cataclysmes ou aux pompes de la ville de Lyon qui ne fonctionnent plus ? Il y a aussi un débat à avoir là-dessus.

Le projet de réforme de l'assurance récolte, c'est un nouveau régime d'indemnisation pour les agriculteurs dès 20% de pertes. Le gouvernement parle d'une "ceinture de sécurité" pour les agriculteurs. Est-ce que c'est votre sentiment ?

Bien entendu, si on baisse le taux de 30% de pertes à 20% pour être indemnisés, c'est très intéressant pour la profession. Parce que je rappelle le système d'aujourd'hui, il faut au moins 30% d'UNE production perdue pour être indemnisé. Et bien souvent, les agriculteurs ont plusieurs productions, ou plusieurs cultures sur les exploitations. Donc, après, ce fonds a au moins 40 ou 50 ans d'existence. Il est financé en bonne partie par la profession. Sur nos bâtiments, on a une cotisation qui va à ce fonds des calamités nationales et bien entendu, à hauteur de 28% de ce fonds. Et puis 28% qui sont complémentés sur des enveloppes européennes. Et puis, l'Etat met le complément, mais la plus grosse participation vient quand même de la profession.

Donc, votre syndicat soutient cette réforme. Ce n'est pas le cas des autres syndicats agricoles, la Confédération paysanne et la Coordination rurale, qui pensent que c'est trop favorable aux assureurs. Qu'est-ce que vous leur répondez ?

Je souhaite que ce fonds fonctionne. C'est comme l'assurance voiture, si tout le monde est assuré à 99%, l'assurance ne coûte pas très cher. Après l'objectif, c'est que par exemple en production fruitière, on a beaucoup plus d'épisodes de gel sur notre secteur que dans les Bouches du Rhône ou dans le 49 (le Maine et Loire, NDLR) qui est plus alimenté par l'air océanique. Donc l'objectif c'est qu'on fasse une assurance par département ou par filière. Et par contre, que ça soit la profession qui fasse l'appel d'offres des assurances. À terme, c'est ce que je souhaiterais pour que ça soit compétitif pour l'ensemble des agriculteurs.

Donc, pour que ça marche, il faut que les agriculteurs soient assurés, ce qui n'est pas le cas. Quelle est la situation dans le département ?

On a un taux d'assurance , je vous donne des chiffres nationaux, de 30% dans la viticulture, 8% sur l'arboriculture et 15% sur les céréales. Par contre, avec des exceptions. Notamment quand on fait du maïs semence, 100 % des agriculteurs sont assurés. C'est en gros l'entrée du contrat à la coopérative ou chez le privé qui fait qu'il y a une obligation d'assurance. Et dès qu'il y a obligation, tout le monde est assuré.

Une dernière question sur la rémunération des agriculteurs. La présidente de la FNSEA, Christiane Lambert, s'est offusquée hier du fait que Leclerc allait proposer une baguette de pain à 29 centimes alors que le prix du blé augmente. Ça veut dire une rémunération plus faible pour les producteurs de blé. Il y a pourtant eu des lois pour garantir cette rémunération des agriculteurs. Ça ne marche pas ?

On a eu Egalim 1 qui n'a pas fonctionné. Aujourd'hui, on a Egalim 2 qui vient juste d'être approuvé au Journal officiel. On attend de voir. On sait qu'il faut qu'on signe des contrats notamment sur la production de viande en trois phases. Dès janvier pour l'engraissement, au mois de juin pour les veaux, et en décembre pour les vaches de réforme. Par contre, on a du mal à faire passer le message à la profession. Ce n'est pas forcément facile en même temps en face, les acheteurs, que ce soit négociants ou des Coops freinent des quatre fers. Je pense qu'il faudra encore un peu de temps. Il est bien entendu qu'un prix, ça ne se décrète pas par décret, ça se construit. Et puis, on a à construire sur les filières. En même temps, en face, on a des mastodontes.

Si vous prenez le pain, aujourd'hui, la baguette est passée de 1€ à 1.10€ ou 1.20€. La fourniture en farine ne représente que 5%. A la rigueur, la baguette de pain aurait dû pour moi augmenter de 0,5 centime, même si le prix du blé a doublé, cela aurait suffit. Par contre, on sait très bien qu'on a des meuniers qui sont très puissants et qui sont capables de capter les valeur ajoutées. Et puis, après un pain à 29 centimes, ça n'est pas la réalité du prix. C'est un produit d'appel, on connait Edouard Leclerc. On peut faire un produit à prix bas et se gaver sur le reste.