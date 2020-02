Jersey et Jouvence, deux bêtes Haut-Viennoises, dominent le concours de la race Limousine

Les prix les plus prestigieux pour la race limousine ont été remportés par des bêtes de Haute-Vienne pour la deuxième année consécutive. Philippe Deshoulières (87) et le GAEC Pimpin (87) ont cette année encore été au plus haut niveau.