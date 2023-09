JO de Paris 2024 : les fleurs du village olympique ont grandi à Landas, dans la Pévèle

C'est un très beau contrat pour Les pépinières de Landas , une petite société horticole installée dans la Pévèle, dans le Nord. L'entreprise créée en 2009 et qui emploie actuellement 6 personnes a été choisie pour fleurir le futur village olympique et le village média, à l'occasion des Jeux de Paris 2024.

La bonne nouvelle est tombée il y a un an et demi, via la société de paysage qui travaille pour les JO. "On était très contents, on se dit que ça n'arrivera qu'une fois dans une vie de fournir ça, assure le bien nommé Vincent Rosiers, co-gérant de la pépinière. Et même pour les employés, c'est toujours valorisant de dire que l'on travaille pour ce genre d'événement."

Ce sont 60.000 plantes qui vont prochainement rejoindre les deux sites olympiques, en région parisienne. © Radio France - Hélène Fromenty

La société nordiste commence à être habituée à ce type de grosse commandes. Il y a deux ans, elle avait été chargée de fleurir le nouveau centre d'entrainement des footballeurs du Paris-Saint-Germain. Et encore avant, c'était tous les abords de voies du nouveau bus à haut niveau de service, à Amiens, qui lui avaient été confiés.

Engagement écologique

Cette fois, ce qui a fait la différence c'est l'engagement écologique de la pépinière. "On est labelisés Haute Valeur Environnementale, on est par exemple complètement autonomes en eau, explique Vincent Rosiers. Et puis à côté de ça, on produit des plantes en pot 100% dégradables, ce qui n'était pas obligatoire, mais qui est rentré en ligne de compte."

Une fois le contrat en poche l'horticulteur a d'abord passé commande chez ses fournisseurs habituels. Et l'organisation des JO avait un cahier des charge bien précis. "Il fallait soit des plantes sauvages, soit des plantes mellifères" autrement dit des plantes remplies de nectar qui peuvent être butinées.

Les plantes vont être transportées vers la région parisienne à partir de la mi-octobre. © Radio France - Hélène Fromenty

Parmi les plants retenus, on trouve de la verveine, du gaura, de l'achillée, ou encore de l'heracleum... Des jeunes pousses que Vincent Rosiers a planté dès avril dernier sur son exploitation. "La météo a été avec nous cette année. On a eu un été plus frais et plus humide que les derniers, donc pour nous c'était bien. Et là, le beau temps de ces derniers jours finit de faire pousser les plantes pour qu'elles soient optimales quand elles vont partir."

Comme si les plantes avaient "toujours été là"

Au total, ce sont 60.000 plantes d'une cinquantaine d'espèces différentes seront transportées en camion jusqu'en Seine-Saint-Denis, à partir de la mi-octobre et jusqu'en mars.

Une fois sur place, elle seront replantées par l'entreprise de paysage. "Il faut les envoyer dès maintenant, car le végétal termine l'installation, c'est l'une des premières choses que l'on va voir en arrivant, estime Vincent Rosiers. Donc il faut que ce soit planté bien avant pour que ça ait le temps de pousser, et qu'on ait l'impression que ça a pratiquement toujours été là."

Et même si ce ne sera pas tout de suite, l'horticulteur espère un jour revoir ses plantes un jour. "On ira peut-être pas voir les épreuves, car les billets sont prisés. Mais comme tous les sites vont être transformés à devenir des logements, ou des locaux pour associations, ça deviendra un lieu avec des jardins ouverts au public. Donc on espère aller les revoir, revoir ce qu'on appelle nos bébés, car on est partis d'une toute petite plante, et on arrive à des plantes pratiquement adultes maintenant." Et, ça tombe bien, ce sont des espèces vivaces, elles devraient donc rester des années.