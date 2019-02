La FDSEA remporte les élections à la chambre d'agriculture de la Haute-Corse

Corse, France

La FDSEA rempile pour 6 ans

Joseph Colombani souhaite pour la Corse "une agriculture ouverte, collective, et transparente qui puisse produire dans toutes les segmentations de marché". Il plaide pour "une agriculture ouverte à tous les agriculteurs qui veulent travailler en toute transparence. Une agriculture innovante dans tous les secteurs, et capable de produire pour une population plus modeste. Parmi les projets à mettre en oeuvre, et pour lesquels il suffit de s'organiser, il y a le foncier, le financement, les marchés, la formation, l'accès aux droits. En résumé, d’énormes chantiers à mettre en place collectivement."

L' attente des résultats avant la victoire

En deuxième position avec 31% des voix et 3 sièges, la liste des Jeunes Agriculteurs conduite par Cyril Caria qui se dit satisfait de son résultat. Il évoque un score très honorable.. "On fait partie du décors dans l'agriculture en Haute Corse. On va tout faire pour peser", conclu Cyril Caria

Via Campagnola, obtient seulement 2 sièges et 20% des voix. Mathieu Marfisi sa tête de liste, souligne "l'absence de majorité absolue qui impliquera qu'il faudra tenir compte de la vision de chacun. Nous travaillerons avec tout le monde", conclu Mathieu Marfisi

