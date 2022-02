Journée "Génération agriculteurs" : une association puydômoise pour recruter en milieu agricole

L'association Terres d'emplois 63 est encore toute jeune, fondée en octobre 2021, mais a déjà de grandes ambitions : pallier le manque croissant d'exploitants agricoles dans le Puy-de-Dôme. Pour se faire, l'objectif sera de proposer des formations en collaboration avec Pôle emploi et le Secours populaire.

L'association estime qu'il manque aujourd'hui 200 salariés agricoles sur le département. Et cela n'est pas près de s'arranger puisque la population vieillit : la moitié des agriculteurs ont plus de 50 ans dans le Puy-de-Dôme. Christophe Ferret, président de Terre d'emplois 63, est bien décidé à motiver les potentiels futurs agriculteurs. Il est aussi éleveur de vaches laitières et de brebis dans le Livradois-Forez, et selon lui, "c'est le plus beau métier du monde".

C'est une passion et même pas un métier pour moi. Peu de personne feraient autant de sacrifices qu'un agriculteur. - Christophe Ferret

Un autre facteur aggrave la pression sur le recrutement dans le milieu agricole : "On se rend compte qu'on est en concurrence avec d'autres secteurs d'activité, comme les maçons, les plombiers...", explique Sabine Tholoniat, agricultrice à Thiers et présidente de la FNSEA du Puy-de-Dôme.

Elle aussi fait partie de l'association Terre d'emplois, car le collectif est constitué de six organismes déjà implantés dans le milieu, comme la Chambre d'agriculture, ou encore la FNSEA départementale.