Journée "Générations agriculteurs" : l'annulation du salon de l'agriculture 2021, "une grande tristesse"

Annuler le Salon de l'Agriculture ? "Une décision extrêmement difficile car c'est un moment de rendez-vous avec les parisiens, les citadins, les Français, que nous aimons beaucoup, et les Français aussi car c'est le salon le plus fréquenté de France", a expliqué Christiane Lambert, présidente de la FNSEA, syndicat agricole majoritaire, lors de sa venue à Chevannes, dans le Loiret, le 12 février.

Garder le contact avec les Français"

La patronne de la FNSEA a indique que des marchés, des événements allaient être organisés courant mars, dans les territoires, "pour garder ce contact avec les Français". Christiane Lambert a rappelé que la crise du Covid-19 et les deux confinements ont montré que, "les Français ont aimé cuisiner, ont aimé les produits locaux, les circuits courts : nous souhaitons que ces bonnes habitudes et ce lien avec les agriculteurs puissent rester".

Une grande tristesse" (président des JA Loiret)

De son côté, Charles Perdereau, le président des Jeunes Agriculteurs du Loiret, évoque "une grande tristesse" au sujet de l'annulation du SIA 2021, "car c'est une vitrine de notre savoir-faire, des territoires, on a su s'adapter, ça aurait été l'occasion de remercier la profession d'avoir répondu présent pendant la crise sanitaire, mais bon il fallait être lucide et responsable et ne pas tenir ce salon vu le contexte".

Le Salon de l'Agriculture, en chiffres, en 2020, c'était 482.221 visiteurs (malgré une fermeture prématurée à cause du Covid-19), 1428 éleveurs et 2000 exposants présents.

Le Salon 2021 aurait dû débuter le 27 février, mais il a été annulé en octobre en raison de la crise sanitaire. France Bleu a donc décidé de vous proposer une journée spéciale "Générations agriculteur" ce mercredi 17 février : France Bleu Orléans sera en direct d'une exploitation caprine à Ligny-le-Ribault à partir de 6h30, et recevra le PDG de la Laiterie de Saint-Denis de l'Hôtel Emmanuel Vasseneix en direct à 7h45.