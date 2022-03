Journée internationale des forêts: comment gère-t-on les bois du Morvan?

Le 21 mars, c'est la Journée internationale des forêts. La Côte-d'Or, compte 330 000 hectares de forêts, ce qui fait du département un des plus boisés de France. L'occasion de se pencher sur un des massifs forestiers du département: le Morvan.

Si pour beaucoup d'entre nous, la forêt est synonyme de balades et de chasses aux champignons, c'est aussi un endroit très exploité pour la vente de bois. A l'occasion de la Journée internationale des forêts, on se penche sur un des massifs forestiers du département: le Morvan.

Une gestion de plus en plus durable

Près de 2 000 personnes sont employées pour l'exploitation des forêts en Côte-d'Or. C'est une activité importante qui attire des entreprises, comme la scierie Fruytier, installé à la Roche-en-Brenil, depuis 2008. Elles ont souvent mauvaise presse, et sont accusées de couper de grandes parcelles sans mettre en place une gestion durable de la forêt.

Pourtant, à l'Office nationale des forêts (ONF), qui gère les 160 000 hectares de bois publics, on favorise des futaies irrégulières, comme l'explique Régis Michon, le directeur de l'agence Bourgogne-Est de l'ONF: "tous les arbres ne sont pas coupés en même temps et on cherche à avoir toutes les classes d'âges".

Laisser les forêts grandir devient rentable

Dans le Morvan, il y a beaucoup de parcelles de moins 25 hectares, qui sont moins contrôlées et donc qui peuvent être coupées "à blanc", c'est-à-dire très près du sol. Les propriétaires font souvent ce choix parce qu'il est plus rentable, mais cette tendance pourrait s'inverser.

Charles Deganay exploite 540 hectares dans le sud du Morvan, lui a toujours laissé ses arbres grandir au maximum: "pendant un moment ont m'a ris au nez parce que les scieries demandaient du petit bois, mais maintenant on se rend compte que le gros bois a des vertus". Aujourd'hui, ce "gros bois" se vend 100 euros le mètre cube, l'activité est donc rentable. Il espère que de plus en plus de propriétaires feront les mêmes choix que lui.