Veyre-Monton, France

La première journée internationale du rosé, ce vendredi 22 juin, a été imaginée par une femme du sud. Valérie Rousselle, propriétaire du Château Roubine, à Lorgues, dans le Var, a voulu célébrer ce vin qui fait le bonheur des tables d'été. La Provence est le fief du rosé mais on en produit aussi en Auvergne.

On fait un très bon rosé- Elinor Roux, œnologue

A la cave Saint Verny, les rouges, les blancs et les rosés font bon ménage. Ces derniers représentent 30 % de la production. Elinor Roux, œnologue de formation, est responsable de la boutique : "on est au pied du puy de Corent et là il y a un cru qui fait uniquement du rosé". Celui de cette année correspond à la demande. Il est très clair, fruité, doux, avec une pointe de minéralité en fin de bouche qui lui donne de la fraîcheur.

Elinor Roux, responsable de la boutique à la cave Saint Verny © Radio France - Dominique Manent

Une pénurie de rosé

Le rosé est une denrée rare cette année. "En 2017, le vignoble a souffert du gel puis de la grêle. On a perdu 50 % de la production". Autre phénomène : le rosé est devenu à la mode dans le monde entier. "On a à peu près 25 % de notre chiffre d'affaire à l'export. On le voit sur les commandes. On nous demande de plus en plus de rosé ... les anglais, les américains".

Le vin des copains

Pour Elinor, cette journée internationale est une très bonne idée : "le rosé, c'est quand même le vin de l'été, le vin des barbecues, la boisson des copains, donc c'est bien que ce soit un événement festif."

A déguster frais, mais pas trop, pour ne pas anesthésier les arômes ... et avec modération !

Chaque année, la cave Saint Verny, qui regroupe une soixantaine de viticulteurs, produit un million de bouteilles.