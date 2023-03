Journée internationale du saucisson : trois conseils de pro pour le déguster

Saucissons secs, saucisses sèches, chorizos et rosettes, depuis trois ans, la Ferme Ivilloise, à Iville, (Eure), s'est lancée dans la production de charcuterie sèche. L'exploitation agricole familiale est une des très rares dans l'Eure à produire elle-même sa charcuterie sèche., de A à Z. "Les porcelets naissent sur place à la ferme" explique Laure Pattyn, responsable de la charcuterie à la ferme, très fière de son saucisson artisanal

Dans le séchoir de la Ferme Ivilloise, les saucissons sont à l'affinage © Radio France - Laurent Philippot

"Un bon saucisson, c'est une viande qu'on épluche entièrement bien maigre, avec un pourcentage de gras exact, et le laisser faire sa fleur tranquillement" explique Michael , boucher à la Ferme Ivilloise à Iville (Eure). Alors qu'un saucisson industriel peut être produit en deux semaines, à la Ferme Ivilloise, c'est en moyenne huit semaines d'affinage. pour une vingtaine de kilos vendue chaque semaine.

Trois conseils pour déguster son saucisson

L'épaisseur des tranches

Pour apprécier toutes les saveurs d'un saucisson artisanal, ce sont déjà des tranches fines, "pas des roues de tracteur" avertit Jonathan Beaube, le charcutier-traiteur et "roi de la ficelle", même si, sur les réseaux sociaux, le débat fait rage.

"Des tranches très fines, c'est de la dentelle" argumente Laure Pattyn. Même conseil pour son mari, "de la chiffonnade" recommande Christian Chew, à la manœuvre après avoir été pendant six ans professeur d'histoire-géopraphie dans la région de Birmingham, en Angleterre.

Manger ou pas la peau ?

Il y a les consommateurs qui épluchent le saucisson avant de le découper et il y a ceux qui le tranchent avec la peau, laissant le soin aux convives de se débrouiller avec leurs tranches. Faut-il manger la peau ? "Bien sûr" répond Laure Pattyn, "c'est là où il y a la fleur, donc le goût. Si on vous dit de ne pas manger la peau, c'est qu'il y a un souci. Elle a du goût, ce n'est pas caoutchouteux". C'est du boyau naturel, "on le mange" avance Jonathan Beaube, charcutier-traiteur, et "il ne reste pas dans les dents".

Laure Pattyn et Christian Chew surveillent le séchage des saucissons, saucisses sèches, chorizos, rosettes et jambons crus © Radio France - Laurent Philippot

Que boire avec du saucisson ?

"Un petit verre de vin, une petite bière", c'est le choix de Laure Pattyn. "Une bière blonde" précise son mari Christian Chew, qui propose de l'accompagner de fromage, et origines britanniques obligent, avec "un cheddar mature, extra extra mature" pour en faire ressortir les saveurs car pour lui, "saucisson, fromage et bière, c'est le parfait trio !"

La boutique de la Ferme Ivilloise est ouverte les vendredis et samedis © Radio France - Laurent Philippot

En revanche, aucune astuce pour calmer une frénésie de saucisson. On commence par une tranche, deux, trois et il est difficile de s'arrêter, "une fois ouvert et bien que ça se garde bien, ça ne fait pas long feu" s'amuse Laure Pattyn. Seule solution, "le terminer, ce serait criminel d'en laisser un petit peu", d'autant qu'il n'y pas de saison pour en manger. Le saucisson accompagne très bien les raclettes l'hiver, et les soirées apéro entre copains, toute l'année. En France, 2,2 kilos de saucisson sont consommés chaque seconde.

