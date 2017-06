Journée mondiale du lait : à la ferme Haag, une histoire de famille depuis 1936

A l'occasion de la journée internationale du lait, nous avons rencontré ceux et celles que le lait fait vivre. Direction la ferme Haag à Saint-Pierre, près de Barr dans le Bas-Rhin.

C'est la journée internationale du lait. L'occasion de mettre la lumière sur ceux qui vivent au quotidien de la production du lait. A la ferme Haag, à Saint-Pierre dans le Bas Rhin, il y a une centaine de vaches à traire chaque jour, soit 3.000 litres de lait !

"De Melichmann ech do"

Depuis 1936, le lait est une histoire de famille. Il y a d'abord le père, Vincent, né dans cette ferme il y a 63 ans..."On a toujours fait du lait, quand on a commencé il y avait encore un peu de vignes. Quand mon père nous a envoyé dans les vignes, il a vu la manière dont on taillé les vignes et il nous a dit qu'on allait changer. Et faire du lait..."

Souvenirs du grand-père livreur de lait

A l'époque avec son père il faisait des tournées avec une camionnette pour vendre leurs produits. "Toute la famille s'y mettait : on avait du yaourt, du flanc, de la glace. Il faisait des tournées tous les jours, les gens savaient où il s'arrêtait, il sonnait et avec son micro il disait 'le laitier est là'."

A la ferme Haag, à Saint-Pierre (Bas-Rhin). © Radio France - Romane Porcon

Il y a quatre ans, la famille a ouvert une boutique à la ferme. Myriam, sa femme, a eu l'idée de jouer avec le succès des produits vendus par le grand-père à l'époque.

Une spécialité : le munster au lait cru

"Quand j'étais sur les marchés et que je disais que je venais de la ferme Haag, les gens me parlaient tout le temps du 'Melichmann', le papy qui faisait ses tournées et vendaient ses produits. En rentrant je me suis dit qu'il fallait absolument qu'on fasse quelque chose, les gens ont de trop bons souvenirs."

Aujourd'hui la famille s'est spécialisée dans la fabrication de munster au lait cru. Hugo, le fils de 27 ans, explique :"La solution première c'est la valorisation de la matière première. On sait que vendre du lait en vrac dans une laiterie ce n'est plus rentable. Par contre valoriser le produit en le transformant, là ça devient beaucoup plus rentable "

La famille produit 110 tonnes de munster chaque année.