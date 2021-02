Journée spéciale agriculture : dans la Somme, "il faut inciter les jeunes à s'installer"

Journée spéciale avec les agriculteurs ce mercredi 17 février : France Bleu Picardie accompagne la profession, marquée par l'annulation du Salon de l'agriculture à Paris, crise sanitaire oblige. Un regret et "pas d'espace de rencontre avec les consommateurs" souligne Françoise Crété, invitée France Bleu Picardie matin.

Françoise Crété, présidente de la Chambre d'agriculture de la Somme. Copier

"Il faut montrer la diversité du métier"

La présidente de la Chambre d'agriculture de la Somme lance un message : il faut encourager les jeunes à s'installer en exploitation dans le département. "Il faut arrêter d'avoir un regard négatif sur notre métier : nous nourrissons le monde. Il faut montrer la diversité du métier" rappelle Françoise Crété, "entre l'élevage, la culture de pomme de terre ou du colza, soit en faisant des circuits courts ou des filières longues. C'est une liberté qui vous est donnée dans le choix !"

En contre-partie, Françoise Crété l'admet : "il faut être courageux, innovant, et investir dans l'outil de travail. Investir dans le bâtiment, et la reprise d’exploitation ça coûte très cher." Un robot de traite coûte par exemple 150 000 euros : "vous mettez un certain nombre d'années à amortir avant de vivre de votre métier".

"Il ne faut pas faire de notre profil un handicap mais une chance"

Face aux critiques, notamment sur la part importante des produits phyto-sanitaires dans le travail des agriculteurs de la Somme, Françoise Crété se défend : "si vous remettez cette quantité par rapport au volume produit, nous ne sommes pas supérieur à d'autres régions ! Il ne faut pas faire de notre profil un handicap mais une chance".

Autre sujet de crispation, la présidente de la Chambre d'agriculture de la Somme déplore l'arrêt de l'exploitation laitière de la ferme des 1 000 vaches près d'Abbeville. "L'effort technologique n'est pas récompensé" pour Françoise Crété.