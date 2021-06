Journées nationales de l'agriculture : la photo, l'autre passion de Nadège Petit

Installée à Mesnils-sur-Iton, Nadège Petit est bien connue des réseaux sociaux sous le pseudonyme d'@Agri_zoom, agri pour agricultrice et zoom parce qu'elle est passionnée de photos. "Ça fait cinq ou six ans que je suis toutes les cultures du semis à la récolte avec un objectif" explique la jeune femme en train d'accrocher ses clichés. Dans son ordinateur, 12.000 photos. Elle en a sélectionné une centaine qu'elle expose dans sa ferme de la Villedieu à l'occasion des premières journées nationales de l'agriculture qui se déroulent jusqu'au dimanche 20 juin 2021.

Je fais ma moisson avec mon appareil photo dans les tracteurs - Nadège Petit

Dans sa grange, 80 clichés, essentiellement sur le lin, la Normandie en est la première productrice mondiale. Le lin sous toutes ses coutures, "de la graine de lin jusqu'au tissu". Et le hasard fait bien les choses puisque pendant ses journées nationales de l'agriculture, "on tombe en pleine floraison" se réjouit Nadège Petit, donc "vous verrez les champs de lin en fleurs, s'il n'y a pas d'orage" précise-t-elle, un œil toujours levé vers le ciel.

Fleurs bleues de lin, floraison - Nadège Petit @agri_zoom

Dans le sud de l'Eure, les visiteurs auront le droit à deux fois plus de lin, le lin de printemps et le lin d'hiver, "on est quasiment au stade de l'arrachage, on verra la différence entre un stade où il y a les capsules et la pleine floraison" explique l'agricultrice séduite par les couleurs : "On passe d'un vert pétant aux fleurs bleues qui sont très éphémères" et Nadège Petit le promet, elle donnera des tuyaux pour photographier l'or bleu sous son meilleur angle .

Graines de lin, semences - Nadège Petit @agri_zoom

Des randonnées thématqiues

Ces journées sont l'occasion pour les agriculteurs et agricultrices de partager leur métier avec les visiteurs, d'échanger, d'argumenter. Nadège Petit propose des tours de plaine, des randonnées thématiques en circuit autour de l'exploitation pour découvrir les grandes cultures, le chantier éolien à proximité de la ferme ce vendredi après-midi ou la route du lin. Des parcours de deux à sept kilomètres adaptés à tous.

Nadège Petit détaille les circuits proposés dans son exploitation Copier

Semis de blés durs - Nadège Petit @agri_zoom

Tous les renseignements pour les visites sont à retrouver sur le site internet de la ferme de la Villedieu.

France Bleu Normandie sera en direct de la ferme Le Grand Fray au Tronquay, dans l'Eure, samedi 19 juin de 9h00 à 12h30 à l'occasion des journées nationales de l'agriculture.