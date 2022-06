Journées nationales du patrimoine : à la découverte des exploitations agricoles qui nous entourent

La deuxième édition des journées nationales de l'agriculture se tient vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 juin, dans les exploitations agricoles participantes. L'occasion d'échanger et de comprendre comment travaillent les agriculteurs autour de nous.

La première édition l'an dernier était la conséquence de l'annulation du salon de l'agriculture, pour cause de pandémie. L'événement a été renouvelé, et permet de visiter fermes, élevages, piscicultures... L'occasion de battre en brèche les idées reçues, de poser aux agriculteurs et aux éleveurs les questions que vous vous posez, et pourquoi pas de susciter des vocations ?

Objectif de ces journées nationales de l'agriculture : créer du lien et mieux se comprendre, entre fermiers et néoruraux explique Pauline Winocour-Lefevre, vice-présidente du département des Yvelines déléguée à la Ruralité, l’Agriculture, l'alimentation et les circuits courts.

"Les néoruraux veulent la carte postale mais pas ce qu'il y a autour" Copier

Une centaine d'animations, visites guidées, démonstrations sont proposées en Ile-de-France, pour découvrir le patrimoine agricole qui nous entoure, y compris à Paris. Elles sont à découvrir sur la carte interactive.

Au Centre de l'Inra (institut national de la recherche agronomique) de Versailles-Grignon, la visite commencera au laboratoire par un atelier "Faire parler l'ADN des plantes" et se poursuivra dans les installations de l'unité expérimentale et dans les champs. Non loin, à Toussus-le-Noble, la brasserie The Beer Garage proposera dégustations et explications sur la fabrication de ses bières artisanales.

Si par exemple l'idée vous venait de tout plaquer pour élever des chèvres dans le Larzac, sachez qu'il n'est pas nécessaire de partir forcément aussi loin. Il suffit de se rendre à la ferme de Châtenoy (77) pour y découvrir un élevage de mouton, ou encore à quelques kilomètres de Rambouillet à la ferme de La Noue (78) où les chèvres sont reines.

Claudie Le Quere est cheffe d'exploitation de Ferme de la noue, à la Celle-les-Bordes. Avec deux salariés, elles gère un élevage de 400 chèvres qui font l'objet d'une traite par jour, fabrique et vend faisselle et fromage, sur place et via les Amap.

Claudie Le Querre vit de son élevage de chèvres et s'autorise même à partir en vacances en été Copier

Les reconversions vers des métiers plus proches de la nature se sont accrues depuis la pandémie. Si le métier d'éleveur de chèvres intéressait surtout les femmes, Claudie Le Quere voit de plus en plus d'hommes devenir apprenti. Outre le contact avec ses animaux et la quiétude de la campagne, Claudie apprécie le contact avec la clientèle qui vient lui acheter ses fromages et la transmission de son métier.

Reportage de Nathalie Doménégo à la ferme de La Noue Copier