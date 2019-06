Jugement d'ici 1 mois pour le litige qui oppose le vigneron de Saint-Nicolas-de-Bourgueil à la Préfète d'Indre-et-Loire

Saint-Nicolas-de-Bourgueil, France

L'affaire du litige qui oppose Sébastien David, le vigneron bio de Saint-Nicolas-de-Bourgueil, à la préfete d'Indre-et-Loire, dont elle a ordonné la destruction de 2.000 bouteilles de sa production pour un problème de "taux d'acidité volatile"a été examinée sur le fond ce jeudi matin par le tribunal administratif à Orléans. Une audience qui intervient après de nouvelles analyses (pas favorables au vigneron), et dont la décision a été mise en délibéré sous 4 semaines selon Maître Morain l'avocat de Sébastien David. Son vin est considéré comme non conformes aux règles européennes quant aux taux d'acidité retrouvés lors des analyses de ces bouteilles. Sébastien David élève son vin dans des jarres et des amphores. En l'espace de quelques jours, ce vigneron a reçu le soutien de plus de 100 000 personnes lors d'une pétition sur les réseaux sociaux