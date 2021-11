Julien Denormandie invité de France Bleu Armorique ce vendredi

Le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation sera l'invité de France Bleu Armorique ce vendredi 19 novembre à 8h15. Julien Denormandie se rend dans les Côtes d'Armor pour la mise en œuvre de l'arrêt de la castration à vif des porcelets.

La visite de Julien Denormandie est très attendue ce vendredi 19 novembre dans les Côtes d'Armor. Le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation se déplace en Bretagne dans le cadre de la mise en œuvre de l'arrêt de la castration à vif des porcelets. A partir du 1er janvier 2022, la castration à vif des porcelets sera interdite en France, remplacée par la castration sous anesthésie et analgésie au sein des élevages français. Avec cette nouvelle loi, le gouvernement souhaite adopter une pratique plus respectueuse de l’animal qui passerait par un endormissement complet ou local du porcelet durant le processus.

Avant sa visite, Julien Denormandie sera l'invité de France Bleu Armorique à 8h15. Il répondra en direct aux questions d'Eric Bouvet.