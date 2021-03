Jusqu'à 3 ans de prison pour une intrusion illégale dans une ferme : un sénateur mayennais s'en félicite

Un amendement adopté par les sénateurs, à l'occasion de la discussion sur le projet de loi Sécurité Globale, prévoit d'envoyer celles et ceux qui s'introduisent sans autorisation dans les exploitations agricoles devant le tribunal. La peine encourue est désormais de 3 ans de prison et une amende de 45.000 euros.

Le sénateur LR de la Mayenne, Guillaume Chevrollier, qui a co-signé cet amendement, estime, dans un communiqué, que "la filière agricole attendait des réponses très concrètes. Il était urgent de faire évoluer le cadre législatif pour protéger nos éleveurs et réprimer plus efficacement les intrusions illégales et actes malveillants qui se multiplient depuis quelques années. Le fait de s’introduire dans un bâtiment agricole est susceptible d’entraîner des conséquences très dommageables et des risques sanitaires bien supérieurs à une intrusion réalisée dans un autre lieu".

La principale organisation agricole, la FNSEA, se félicite également du vote du Sénat : "ce vote vient légitimer les alertes répétées du monde agricole (...). La création de cette circonstance aggravante est la première étape vers un durcissement des sanctions à l'encontre de personnes ou organisations malveillantes (...)".