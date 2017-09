Jusqu'à 7 000 visiteurs attendus au Festival de la tomate au château de la Bourdaisière

De toutes les couleurs et de toutes les formes : les tomates du château de la Bourdaisière sont mises à l'honneur ce week-end à Montlouis-sur-Loire (Indre-et-Loire), comme tous les ans depuis 19 ans, tous les deuxièmes week-ends du mois de septembre, pour le Festival de la tomate et des saveurs.

Plus de 700 variétés de tomates sont à découvrir au château de la Bourdaisière : c'est la 19e édition ce week-end du Festival de la tomate et des saveurs à Montlouis-sur-Loire en Indre-et-Loire. De nombreuses activités comme des visites du jardin et le concours de la meilleure confiture sont organisées jusqu'à ce dimanche soir.

De la "Fruity orange" à la "Mark Twain"

Alors que les consommateurs sont habitués aux tomates en grappe, aux tomates cerises ou aux cœurs de bœuf, les tomates oranges, violettes et vertes se côtoient dans le jardin du château de la Bourdaisière. Les nombreux visiteurs n'ont pas le droit d'y toucher. Au grand désarroi de Mylène, une mère de famille : "On est habitués aux tomates rouges dans les supermarchés et là on se retrouve face à des tomates de tailles démesurées : on a envie de toutes les goûter."

Au milieu des années 90, il n'y avait seulement qu'une trentaine de tomates dans le jardin. © Radio France - Mathilde Choin

Louis-Albert de Broglie, le propriétaire du château de la Bourdaisière et auteur du livre "Les tomates du prince jardinier", aime particulièrement la "fruity orange", une tomate à la couleur orange "au goût très prononcé". En 1995, son jardin se transforme en Conservatoire national de la tomate avec une trentaine de variétés. Près de 22 ans plus tard, il y en a 700 : "C'est le résultat de la pollinisation croisée par des gens qui ont compris que les couleurs, les formes et le goût pouvaient être bien différents."

Bientôt dans nos supermarchés ?

Il y a 700 variétés dans ce jardin et pourtant, on en trouve à peine une trentaine dans les rayons de nos supermarchés et chez nos primeurs. Cyrille Brayé-Lécureuil, le directeur du château de la Bourdaisière, espère qu'il y en aura beaucoup plus dans les prochaines années : "L'AOP tomate est présente pendant le festival. Elle est là justement pour faire des études sur les goûts des consommateurs pour éventuellement modifier l'offre, précise-t-il. Vous ne verrez jamais toutes ces variétés sur les étals de nos marchés mais vous en verrez certainement chez nos petits producteurs."

Le château de la Bourdaisière accueille depuis 19 ans le festival de la tomate et des saveurs. © Radio France - Mathilde Choin