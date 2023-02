Katout de Clermonteix concourt au salon de l'agriculture à Paris

L'élevage de Percherons est une histoire de famille à Clermonteix. Claire et Jean-Marc Alanore, la fille et le père, participent au salon de l'agriculture à Paris. "C'est le moyen de faire la promotion de notre sélection de race et puis c'est aussi un peu nos vacances", ironise Jean-Marc.

Des vacances... pas de tout repos

Mieux vaut oublier le farniente car monter son animal jusqu'à la porte de Versailles n'est pas une mince affaire. Surtout quand d'autres juments sont prêtes à mettre bas sur le domaine. "Moi je vais rester toute la semaine là-haut avec Katout mais mon père devra faire des aller-retour pour s'occuper du reste de l'élevage", signale Claire.

Au-delà du transport, il y a aussi toute une logistique au préalable. La jument doit être habituée à être attachée jour et nuit, elle doit être ferrée et entraînée pour le concours général qui a lieu ce lundi 27 février à 10 heures.

Un concours de beauté

"C'est un peu comme un concours de beauté", s'amuse Claire. Face à Katout de Clermonteix, six autres concurrentes. Le ticket pour participer a été gagné en septembre dernier au championnat de France "modèles et allures" du haras du Pin. L'élevage des Alanor a fini 3e de la compétition.

Les chevaux sont jugés sur leur posture immobile. Ils doivent être rasés et tressés de la crinière à la queue. Puis ils sont jugés sur leurs allures : le pas et le trot. Mais si les juments doivent être impeccables, les meneurs et fouetteurs aussi : habits blanc et cravate rouge, la couleur du Percheron.

Le salon de l'agriculture comme vitrine

Dans l'élevage de Clermonteix, on compte 12 pouliches (des juments qui n'ont pas encore eu de poulain), 25 juments et deux étalons. Chaque année, entre 20 et 25 poulains naissent sur l'exploitation creusoise. Ce salon de l'agriculture pour Jean-Marc c'est surtout le moyen de montrer l'excellence de sa sélection. Il a lancé son entreprise en 1982. "C'est aussi l'occasion de rencontrer des acheteurs internationaux, et de promouvoir la filière viande qui reste 90% du marché pour la race percheronne", détaille le père passionnée.

Cette passion justement il l'a transmise à sa fille. "J'ai eu ma première jument en 2014 et je baigne dans l'univers des concours depuis que je suis petite grâce à mon père", explique avec malice Claire. "Avoir su lui transmettre et travailler avec ses enfants c'est une chance, surtout quand ils sont rigoureux et compétents comme elle", insiste le papa fier.