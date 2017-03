Koh Lanta en vue pour les Jeunes Agriculteurs de la Creuse

La production de Koh Lanta a pris contact avec les Jeunes Agriculteurs de la Creuse après avoir vu sur les réseaux sociaux les clips parodiques où ils se mettent en scène. Elle leur a proposé de monter une équipe d'agriculteurs pour participer à l’édition 2018.

Les Jeunes Agriculteurs de la Creuse ne s'attendaient pas à cela ! Il y a quelques semaines, ils ont mis en ligne des petits clips parodiques d'émissions et de jeux télévisés pour alerter les candidats à la présidentielle. Ces films ont fait le buzz sur la toile. Ils ont été vus et partagés des milliers de fois. Et surprise la production de l'émission Koh Lanta vient de les appeler pour leur proposer de monter une équipe de jeunes agriculteurs pour la prochaine saison du jeu de téléréalité de TF1.

On a d'abord cru à une blague !

Les Jeunes Agriculteurs ont été surpris par cette proposition. Ils n'en revenaient pas. Ils ont même pensé un moment être victime d'une mauvaise blague. Mais en fait, leurs clips parodiques ont eu tellement de succès sur la toile qu'ils ont largement dépassé les frontières de la Creuse. Pour preuve supplémentaire, la télévision belge, la R.T.B.F a également pris contact avec eux. Une équipe de tournage viendra dans les prochaines semaines filmer la vie d'un agriculteur Creusois.