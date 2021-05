L 214 diffuse des images choc dans un abattoir de Briec

Une vidéo diffusée cette nuit par L 214 met en cause l'abattoir de truies de Briec, dans le Finistère. L'association de défense des animaux va porter plainte et demande la fermeture de l'abattoir, qui emploie 116 personnes

Des truies paralysées, poussées à coups de pied et d'aiguillon électrique dans l'anus, des cochons bloqués dans les couloirs au point de devoir être tués sur place : ces images difficilement soutenables ont été tournées par L 214 à l'abattoir SBA de Briec (Finistère), et diffusées cette nuit sur YouTube. L'association de défense des animaux dénonce "des pratiques et des installations non conformes à la réglementation, qui entraînent des souffrances extrêmes pour les animaux et qui sont dangereuses pour les employés."

Des images "choquantes"

L'abattoir est spécialisé dans la transformation de "coches", des truies de réforme. 2.300 animaux y sont tués chaque semaine. Propriété du groupe Les Mousquetaires, qui fournit Intermarché, l'abattoir emploie 116 personnes.

L'entreprise SBA reconnaît elle-même dans un communiqué des images "choquantes". "La direction de la Société Briécoise d'Abattage comprend l’émotion qu’elles peuvent susciter auprès du public", ajoute l'abattoir.

La ligne de production concernée a été suspendue hier soir à titre provisoire, "en attendant les conclusions des différents audits et enquêtes internes qui ont été immédiatement diligentés, en lien avec les autorités sanitaires", conclut la SBA.

Une plainte déposée

Ce n'est pas la première fois que cet abattoir est pointé du doigt. En 2016, un rapport vétérinaire pointe déjà plusieurs "non conformités mineures et moyennes" au sein de l'entreprise, notamment l'absence d'abri pour les truies les plus petites, et la présence de nombreux cochons dans les couloirs qui mènent aux zones d'abattage.

L 214 va déposer plainte auprès du procureur de Quimper, et demande la fermeture "en urgence" de l'abattoir. L'association dépose également un recours contre l'Etat pour "manquement à sa mission de contrôle de l'application de la réglementation", et réclame au ministère de l'Agriculture un audit généralisé de tous les abattoirs de France.