L'abattoir de Bourganeuf : l'abattoir "éthique" d'une soixantaine d'éleveurs du Limousin

Bourganeuf, France

Le "pôle viandes locales" de Bourganeuf devrait ouvrir au printemps. C'est un équipement unique en France, voulu, souhaité et financé par une soixantaine d'éleveurs du Limousin. Guillaume Betton est le président de la structure. Il était ce jeudi matin l'invité de France Bleu Creuse. Retrouver son interview en vidéo ici.

Un outil pour le circuit court

Pour Guillaume Betton, le "Pôle de viandes locales" répond aux exigences liées à la vente en circuit court. C'est une plate forme de services assurant l'ensemble des process, de la transformation de la viande, l'abattage, la découpe et ensuite la transformation chaude, froide, on fera aussi du steak haché, de la surgélation et les salaisons".

La bien traitance animale jusqu'au bout

"Malgré toutes les vidéos qu'on a pu découvrir, et qui nous ont choqué aussi, explique Guillaume Betton, les paysans pratiquent la bientraitance animale depuis 10 000 ans, à part quelques excités. D'un point de vue économique, n'importe quel paysan sait qu'un animal bien traité, va mieux grossir, va mieux se reproduire, et va mieux le nourrir. En investissant dans l'abattage, on apporte nos valeurs et on met en place un ensemble de solutions techniques et humaines pour pratiquer la bien traitance animale, jusqu'au bout, jusqu'à la mort".