Indre-et-Loire, France

L'image peut surprendre, quand on se souvient de la grande crise agricole d'il y a deux ans et de toutes les actions que les agriculteurs avaient mené partout en France pour dénoncer les marges de la grande distribution. Pourtant, responsables du monde agricole et de la grande distribution se sont mis autour de la table mardi dernier, en préfecture d'Indre-et-Loire, pour discuter ensemble et voir comment développer les produits locaux en grandes surfaces.

C'est la deuxième réunion de ce genre à être organisée en préfecture, la première avait eu lieu fin 2016. Cette fois, plusieurs dossiers ont été abordés, comme celui de l'abattoir de Bourgueil. Un abattoir qui a été entièrement refait à neuf et qui a aujourd'hui besoin d'être rentable. Pour l'être, il lui manque 200 tonnes par an, il en produit 500 pour l'instant. La moitié des Super U du département travaille déjà avec lui mais ce que visent maintenant les agriculteurs, ce sont les autres grandes surfaces. Des enseignes qui ne sont pas contre - il faut dire que les consommateurs sont de plus en plus demandeurs de produits locaux dans les rayons - mais des enseignes quand même prudentes quant à la faisabilité. Pour des responsables d'Auchan, cela pose par exemple des questions en terme d'organisation et de traçabilité.

Tout cela ne serait-il donc pas un voeu pieu ?

Pour le représentant des Jeunes Agriculteurs d'Indre-et-Loire, les produits locaux en grande surface ne sont de toute façon que des produits d'appel pour tout le rayon traditionnel, un rayon moins regardant sur la qualité selon lui. Ce que réfute formellement un directeur d'enseigne. Seulement dit ce dernier, "il en faut pour tout le monde".

Une réunion entre les responsables de l'abattoir de Bourgueil et les responsables des magasins Auchan en Indre-et-Loire doit d'ailleurs se tenir à ce sujet à la fin du mois.