L'abattoir de Briec, mis en cause par L214, ferme temporairement

La direction de l'abattoir de Briec a pris sa décision dès mardi soir, quelques heures donc après la diffusion d'une vidéo sur Youtube tournée par l'association L214. La partie abattage restera fermée, "jusqu'à ce que la lumière soit faite" sur cette affaire, a précisé ce mercredi la préfecture du Finistère, lors d'une conférence de presse. En revanche, la partie découpe de l'abattoir reste active. Une enquête judiciaire est ouverte, ainsi qu'une enquête interne.

La préfecture condamne "fermement" les pratiques "inacceptables" révélées par cette vidéo. Les images publiées sont choquantes : on y voit des truies paralysées, poussées à coups de pied et d'aiguillon électrique dans l'anus, des cochons bloqués dans les couloirs au point de devoir être tués sur place.

Des "installations conformes"

Cet abattoir ne présente pas de non conformités selon Christophe Marx, le secrétaire général de la préfecture du Finistère. "Les installations sont conformes. C'est la façon d'utiliser ces outils par les salariés qui ne l'est pas." Il précise que huit vétérinaires travaillent en permanence sur ce site.

L'association de défense des animaux dénonce "des pratiques et des installations non conformes à la réglementation, qui entraînent des souffrances extrêmes pour les animaux et qui sont dangereuses pour les employés."