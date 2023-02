L'abattoir de Carmaux est autorisé à rouvrir

L'abattoir de Carmaux avait été fermé, à la mi-janvier par la préfecture du Tarn pour des manquements à l'hygiène. Un mois et demi plus tard, et après avoir apporté les modifications requises, il est autorisé à rouvrir.

L'abattoir de Carmaux avait été fermé, à la mi-janvier par la préfecture du Tarn pour des manquements à l'hygiène pendant et après le travail des viandes. Depuis, le personnel a été formé aux bonnes pratiques et les procédures ont été revues. La préfecture a donc donné son feu vert pour le redémarrage de l'activité. L'abattoir est soumis à une deuxième échéance. Au 31 mars prochain il doit également avoir mis en conformité ses équipements et ses locaux (travaux sur les surfaces pour qu'elles soient facilement nettoyables et désinfectables, remplacement des équipements trop dégradés, assainissement du vide sanitaire situé sous l'établissement…). Une dizaine de personnes travaillent dans cet abattoir crée en 1998 qui était au départ propriété de la ville de Carmaux.