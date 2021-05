L'abattoir de Cuttoli se modernise

Plus de deux millions d'euros ont été investis, via notamment le PEI, pour moderniser les chaines de production et l'accueil des Ovins, Caprins et Bovins. Objectif : répondre à la demande du marché, en termes de "bien-être animal" mais aussi de production.

D’importants travaux de modernisation ont été réalisés au sein de l’abattoir de Cuttoli pour plus de 2 millions d’euros. Il s’agit d’éviter les embouteillages au moment des pics de production à Noël et à Pâques notamment.

Couvrir le marché local

Ces travaux permettront de tuer sur deux chaînes séparées et simultanément, les petits ruminants, cabris et agneaux jusqu'à 1 500 têtes par jour et sur une autre les ovins et bovins. Avant travaux, seulement 700 animaux pouvaient être produits par l'abattoir. Il s’agit de la principale modernisation pour cette structure qui emploie 8 employés à l'année et jusqu’à 22 au moment des pics de production. Maurice Luciani, le directeur du Syndicat Mixte de l'Abattage en Corse : « Il faut qu’on soit en capacité d’accueillir le maximum d’animaux en abattage local pour le marché local. Le niveau de production dépendra aussi du comportement ou de la réaction de ce marché. _S’il n’y a pas de consommation locale cela ne sert à rien d’abattre localement_, on n’est pas encore outillés, équipés pour pouvoir faire du report de carcasse de la distribution et de l’exportation même si on espère pouvoir le faire dans les trois prochaines années. »

Assurer le "bien-être animal"

L’accueil des animaux a également été repensé avec un meilleur souci du "bien-être animal" en lien avec les attentes de la société moderne. Maurice Luciani : « En termes de bien-être animal aujourd’hui on est tout à fait conforme à ce que peut attendre non seulement un abattoir mais aussi le propriétaire des bêtes. Les chaînes ont été modernisées avec le souci d’avoir une chaîne d’abattage de petits ruminants, agneaux et cabris, complètement séparée des autres. »

Dans les années à venir, l'abattoir de Cuttoli a pour souhait de s'équiper pour permettre l’exportation hors de Corse.