L'abattoir de Montauban est multi-espèces : on y abat des vaches, mais aussi des chèvres, des porcs et des moutons.

L'abattoir de Montauban est en difficulté financière. A tel point que ce jeudi 28 avril une soixantaine d'acteurs du dossier se sont réunis sur l'impulsion du conseil départemental. Eleveurs, experts-comptables, élus de la mairie, élus du conseil régional et représentants de différentes communautés de communes pour une grande table ronde. Aucune procédure n'est engagée pour le moment devant le tribunal de commerce, mais la situation est grave car le matériel est vétuste et que des centaines d'éleveurs amènent leurs bêtes à l'abattoir de Montauban.

Immense site qui a pour clients des éleveurs venus de trois départements

La grande force de l'abattoir de Montauban c'est son caractère multi-espèces. Il travaille à la fois avec des éleveurs de vaches, de porcs, de chèvres et de moutons. Des agriculteurs qui viennent du Tarn-et-Garonne mais pas que, du Tarn aussi et du Lot. Le tout sur un vaste site de 5000 mètres carrés propriété de la Ville.

Pas de décision ferme et définitive mais des pistes de travail

Si l'abattoir venait à fermer pour cause de trop grande difficulté financière, ces éleveurs devraient se rabattre sur d'autres départements où les abattoirs n'ont pas forcément de place pour des client supplémentaires explique un participant à la table ronde. A l'issue de la réunion il a été décidé de trouver un nouveau directeur à l'abattoir et de changer son fonctionnement juridique. Actuellement c'est une SARL avec quatre associés, cela pourrait devenir une coopérative ou une société d'économie mixte. Rien n'a en revanche été décidé pour renflouer les caisses, mises à mal par la perte d'un gros client et plombé par des investissements de mises aux normes : la rénovation des chambres froides est en cours et il faut encore rénover la chaine d'abattage porcin. II manque encore 700 000 euros pour boucler un investissement global d'1,7 millions

L'abattoir de Montauban compte 15 salariés.