L'abattoir de Valenciennes va fermer ses portes définitivement

Le président de l'abattoir de Valenciennes annonce qu'il va déposer le bilan et qu'il n'y a pas d'autre issue possible qu'une fermeture définitive. La préfecture exige la réalisation de travaux avant toute réouverture, ce qui n'est économiquement pas tenable pour l'abattoir.

Il n'y a pas d'autre issue possible que la fermeture définitive: voilà ce qu'annonce Alain Dupont, le président de l'abattoir qui compte déposer le bilan dans les prochains jours. C'est la conséquence de la réunion qui s'est tenue lundi avec la préfecture. Selon Alain Dupont, cette dernière exige que des travaux de réfection des murs et des sols soient faits avant toute réouverture. "On était déjà fragile, on ne peut pas tenir financièrement sans rentrée d'argent", explique le président de l'abattoir, fermé sur décision administrative depuis le 14 octobre. D'autant que selon lui, il serait difficile de trouver en urgence les entreprises disponibles pour réaliser les travaux exigés.

Toute une filière d'élevage menacée par cette fermeture

Alain Dupont dénonce un gâchis: deux millions d'euros ont été investis dans cet abattoir depuis 2017, mais c'est aussi toute la filière qui va en pâtir. Une trentaine d'éleveurs du secteur avaient régulièrement recours à l'abattoir: "_Beaucoup d'éleveurs m'appellent, qu'ils soient en bio ou en conventionnel. Aujourd'hui, rien que pour les porcs, ils sont obligés d'aller à l'abattoir du Nouvion-en-Thiérache qui est quand même à 60 km de Valenciennes. Demain, cet abattoir doit être délocalisé à Saint-Quentin, c'est encore plus loin. C_omment voulez-vous que le petit éleveur du Valenciennois, du Douaisis ou de la région de Lille mène ses 4 ou 5 cochons à des distances pareilles? Et puis il faut aller rechercher les carcasses le lendemain, ça a un coût. Ca va les tuer".

Des éleveurs, mais aussi des syndicats agricoles et la vice-présidente du conseil régional en charge de l'agriculture... 80 personnes au total avaient manifesté à ce moment-là devant l'établissement pour dénoncer les conséquences de cette fermeture sur toute la filière locale.