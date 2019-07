Agriculture : l'accord Européen avec le Mercosur suscite la colère et l'inquiétude des éleveurs limousins

Les éleveurs bovins européens sont révoltés par l'accord signé vendredi entre l'Union Européenne et le Mercosur, qui prévoit l'entrée dans l'UE de viande produite en Amérique du Sud, dans des conditions sanitaires bien moins exigeantes qu'en Europe en général, et en Limousin en particulier.

Limousin, France

Les agriculteurs européens sont révoltés par l'accord commercial signé en fin de semaine dernière entre l'Union Européenne et le Mercosur, comprenez le Brésil, l'Argentine, le Paraguay, et l'Uruguay. Cet accord prévoit une augmentation à l'exportation vers ces pays de quelques produits européens, comme les voitures par exemple, en échange d'une entrée plus importante en Europe de viande produite en Amérique du Sud.

Un accord qui fait bondir les éleveurs de Limousines, car bien sûr les normes de production en Amérique Latine n'ont rien à voir avec ce qui se fait en Europe en général, et en Limousin en particulier.

Concurrence déloyale

"Ça nous inquiète"dit sans détour Jean-Pierre Bonnet, éleveur à Chateau-Chervix en Haute-Vienne, Président de Limousin Promotion et du Groupement Limousin Bétail et Viande. "Dans le cahier des charges label, on s'interdit d'alimenter nos animaux avec des OGM, on est obligé de produire plus 80% de leur nourriture sur notre exploitation, on n'utilise des antibiotiques que pour soigner les animaux, pas pour activer leur croissance, et bien évidemment on s'interdit d'utiliser des hormones", énumère Jean-Pierre Bonnet. "Et là il va arriver de la viande d'Amérique Latine qui est hormonée systématiquement", se désole-t-il. "C'est de la concurrence déloyale", poursuit encore Jean-Pierre Bonnet, qui souligne également "des charges de main d'oeuvre beaucoup moins élevées dans ces pays-là".

La solution ? Se démarquer par la qualité

Les éleveurs limousin n'ont pas pour autant dit leur dernier mot. Que faire ? En Limousin, "nous avons la chance d'avoir le label rouge, et pour la race limousine d'avoir la marque Blason Prestige" explique Jean-Pierre Bonnet. "C'est un moyen imparable pour se démarquer par rapport à ces viandes qui peuvent rentrer d'Amérique latine, et qui pourraient rentrer du Canada, qui pourraient rentrer des Etats-Unis, et même des viandes qui pourraient venir de Pologne car nous n'avons pas les mêmes normes y compris à l'intérieur de l'Union Européenne. Voilà ce qui peut nous aider à nous démarquer, et qui peut aussi aider le consommateur dans son choix final", conclut-il.