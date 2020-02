L'ADEEPARC, une association qui défend les agriculteurs creusois

Les agriculteurs creusois sont-ils eux aussi victimes de l'agribashing ? Jean-Philippe Viollet est le coprésident de l'Association de Défense de l’Élevage, de l'Environnement et du Patrimoine Agricole et Rural Creusois. Il était ce jeudi matin l'invité de France Bleu Creuse.

Ils en ont marre d'être montrés du doigt, d'être stigmatisés et accusés de tous les maux ! Les agriculteurs dénoncent un agribashing. L'ADEEPARC, l'Association de Défense de l’Élevage, de l'Environnement et du Patrimoine Agricole et Rural Creusois prend fait et cause pour eux. Jean-Philippe Viollet est le coprésident de cette association. Il était ce jeudi matin l'invité de France Bleu Creuse. Retrouvez l'intégralité de son interview en vidéo ici.