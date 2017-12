Craon, France

Le site de Lactalis à Craon dans le Sud Mayenne est toujours à l'arrêt. La partie production de poudre de lait pour bébés - deux grandes tours de séchage - doit être nettoyée, passée au peigne fin, après la découverte d'une vingtaine de cas de salmonellose chez des nourrissons.

Le gouvernement a annoncé ce dimanche le retrait massif de plus de 600 lots de lait infantile en raison d'un risque de contamination par des salmonelles. La commercialisation et les exportations des produits fabriqués sur le site de Craon depuis février dernier sont suspendues.

Un exemple des dérives des modèles de production

Pour Raphaël Bellanger, porte parole de la Confédération Paysanne de la Mayenne, cette affaire doit faire réfléchir sur les méthodes de transformation des produits agricoles.

"La Confédération Paysanne dénonce depuis plusieurs années déjà les problèmes d'industrialisation de l'agriculture et de la transformation en général. Et là c'est exactement ce qui se passe. Plus on concentre les outils de production et de transformation, plus les risques sanitaires et économiques sont importants pour toute une filière".

"On va tout droit dans le mur" - Raphaël Bellanger.

"Sur l'usine concernée, il y a seulement deux unités de séchage, mais ce sont deux très grosses unités. Tout de suite ce sont de gros volumes qui sont à retirer du marché, et les risques de conséquences en cascade pour les producteurs sont importants. Quand les outils sont répartis sur le territoire, ça ne met pas en péril toute une filière, de la production jusqu'à la consommation. Depuis que la confédération paysanne existe on a toujours mis en garde sur ces dérives de rationalisation espérée des modèles de production, là on voit bien qu'on va tout droit dans le mur en continuant dans ce sens".

Quel impact pour les producteurs Mayennais ?

Raphaël Bellanger craint également que cette affaire éclabousse les éleveurs laitiers Mayennais.

"La salmonelle ne vient pas directement de la poudre de lait, puisqu'une fois que le lait est chauffé et cuit, il ne peut pas être porteur de salmonelle. La contamination est issue de l'usine de transformation du lait, et ne vient pas des producteurs. Les producteurs ne doivent pas pâtir de cette histoire".

"C'est à Lactalis de prendre ses responsabilités" - Raphaël Bellanger.

"Bien évidemment, il peut y avoir des amalgames, mais la contamination de la poudre de lait ne peut pas venir d'une exploitation, et notamment d'une exploitation mayennaise car Lactalis est très implanté en Mayenne, les producteurs laitiers mayennais sont concernés au premier plan. C'est à Lactalis de prendre ses responsabilités et de trouver l'origine de la contamination, pour tout mettre en oeuvre pour résoudre le problème le plus rapidement possible".

Pour l'instant, Lactalis n'a pas diminué ses achats de lait aux producteurs Mayennais, le surplus de lait est envoyé sur les autres sites du groupe. Il n'y a donc pas de conséquences pour les producteurs laitiers mayennais.

Lactalis qui a présenté ses excuses.