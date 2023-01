"C'est toute la filière qui est menacée de mort", affirme la FDSEA, en raison d'une décision appliquée sans aucune concertation ni simulation, sans tenir compte de la spécificité de la filière caprine corse qui est pourtant l'un des fleurons de l'agriculture insulaire.

Selon les agriculteurs cette décision a été appliquée sans aucune concertation ni simulation. Un calcul fait au prorata du nombre de bête qu'il faut exploiter sur une surface prédéfinie sans tenir compte de la réalité de la spécificité de la filière caprine corse. Stéphane Filippi exploite un troupeau de 70 chèvres à Antisanti : « C’est une mort annoncée des personnes qui avaient 60 hectares avec une centaine de têtes vont se retrouver avec 15 hectares primables environ, donc ça fait un manque à gagner, d’un quart. Déjà sur l'ancien contrôle, qui a commencé en 2017 nos exploitations ont été impactées en moyenne de 30% et là, on va nous re impacter 75%. »

« Une incohérence totale »

Selon Joseph Colombani, le président de la FDSEA de Haute Corse, « imposer aux éleveurs caprins d'avoir un certain nombre de chèvres sur une surface » est totalement incohérent en Corse. « On sait que la chèvre a besoin d’énormément de surface mais lorsque ces surfaces sont proratisées, il faut tenir compte des surfaces qui ont une capacité de ressources fourragères. Or là, on applique un taux de chargement sur des surfaces dont on reconnaît par ailleurs, parce que la prime est diminuée, qu'elle n'a pas cette capacité de ressources fourragères. Donc c'est d'une incohérence et d'une injustice totale » dit-il.

La FDSEA qui déplore le silence des autres syndicats d'agriculteurs se dit prête à se mobiliser selon les suites réservées à cette affaire. L'ILOCC, Interprofession Laitière Ovine et Caprine, a également pris position contre le taux de chargement caprin sur les surfaces brutes.