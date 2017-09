L’agriculteur ligérien Stéphane Goutagny en finale nationale du concours de labour

Cet agriculteur de 34 ans installé à Saint-Héand (Loire) s’est qualifié le week-end dernier à l’issue du concours régional à Monlet en Haute-Loire.

Stéphane Goutagny sera donc samedi et dimanche à Margny-les-Compiègne dans l’Oise pour cette finale. Cela faisait 32 ans que ça n’était plus arrivé, une qualification d’un agriculteur de la Loire pour une finale nationale.

"Chez nous le terrain est assez sableux, donc je m'entraîne sur du sable (...) La veille de la compétition, on fait des essais, c'est à nous de s'adapter" — Stéphane Goutagny, agriculteur

Stéphane Goutagny et sa charrue de compétition

Pas de hasard, Stéphane depuis l’an 2000, son premier concours cantonal, travaille beaucoup pour obtenir cette qualification et il a même investi dans une charrue de compétition. Stéphane part ce jeudi pour le département de l’Oise, son tracteur et sa charrue le suivent sur une remorque affrétée par les agriculteurs de la région, il arrivera lui vendredi.

"Les premières années auxquelles j'ai participé, je prenais la charrue de la ferme et puis je me suis rapidement rendu compte que si je voulais aller plus haut, il fallait s'équiper correctement" — Stéphane Goutagny, agriculteur