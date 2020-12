L'agriculture attend impatiemment une sortie totale du confinement

Avec le confinement, certaines filières agricoles sont plus touchées que d'autres. Si les français ont toujours besoin de se nourrir, certains producteurs et viticulteurs plus engagés sur la filière de la restauration souffrent avec leurs clients du confinement. Les horticulteurs et particulièrement les producteurs de fleurs aussi ressentent fortement le manque d'interaction sociale. La profession espère profiter de l'assouplissement de cette fin d'année pour rebondir.

De vrais repas de fêtes pour relancer la consommation !

Contrairement au premier confinement, les agriculteurs n'ont cette fois pas perdu l'intégra lité de la restauration collective. Les établissements scolaires n'ayant pas fermé, les cantines non plus n'ont pas baissé le rideau. Un moindre mal pour Philippe Noyau, mais insuffisant pour épargner une crise à la filière explique le président de la chambre régionale d'agriculture en Centre-Val-de-Loire : "C'est pas des volumes énormes- précise-t-il - Il y a quand même une baisse de consommation de ces produits de la restauration hors domicile."

Pour cette fin d'année l'espoir des agriculteurs réside donc dans de vrais repas de fêtes ! Les réunions familiales sont un véritable plus pour la consommation. "On espère que les rassemblements ne seront pas réduits à des rassemblements à 5 personnes à Noël et au Premier de l'An." s'inquiète Philippe Noyau ! En attendant la filière attend des aides !

Le plan de relance : un objectif lointain mais des aides attendues avant

Une enveloppe d'1 milliard d'euros est prévue dans le plan de Relance du gouvernement mais cet argent ne servira pas à un soutien conjoncturel. "L'objectif est la souveraineté alimentaire et la réduction de la dépendance aux produits phytosanitaires". L'argent doit donc être investi dans de l'agroéquipement permettant de remplacer l'application de produits fongicides et herbicides par des actions mécaniques "des bineuses, des hersetteries etc." Autre volet d'investissement "l'organisation de filière. On a besoin de produire des protéines en France. Pour l’instant on est mal organisé et on a pas de variétés de plantes adaptés (type soja) pour notre climat. L’objectif c'est de créer ces filières de production de protéine le sol pour éviter d'être dépendant de l'azote chimique, pour les animaux et aussi des protéines pour l'humain, parce qu'il y aura de plus en plus de consommation directe." Mais concernant les conséquences de la crise les agriculteurs attendent comme les autres entrepreneurs des financements de l'état.