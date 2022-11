"L'agriculture bio est-elle en danger ?", une conférence à Nîmes

Expert auprès de la FAO et de la Banque Mondiale, Marc Dufumier s'inquiète pour l'avenir de l'agriculture biologique. Il défend aussi un modèle, l'agroécologie, qui permettrait de nourrir l'Humanité sans dégrader l'environnement. La conférence-débat qu'il anime a lieu à 18h30 ce mercredi à la Maison du Protestantisme, à Nîmes.

"Il y a une crise conjoncturelle aujourd'hui très réelle"

"Le bio est effectivement aujourd'hui un peu en crise" indique l'agronome. "C'est lié à la diminution du pouvoir d'achat, l'inflation croissante. Et c'est vrai que les produits labellisés bio sont nécessairement plus chers. Parce que l'agriculture biologique, plus artisanale, plus soignée, exige plus de travail. Et du coup, effectivement, des gens dont le pouvoir d'achat est quand même un peu réduit hésitent à acheter des produits bio. Il y a une crise conjoncturelle aujourd'hui très réelle."

Comment nourrir huit milliards d'humains ?

Alors que la planète est désormais peuplée de huit milliards d'habitants selon les projections des Nations Unies, Marc Dufumier affirme qu'un changement de modèle agricole pourrait quand même nourrir tout le monde. Ce modèle, c'est l'agroécologie. En simplifié : une agriculture plus responsable, moins polluante, qui se base sur les outils naturels.

"La réponse est catégorique : oui, l'agroécologie pourra nourrir tout le monde. C'est une révolution radicale. Faire un usage intensif de l'énergie solaire pour fabriquer de l'énergie alimentaire, faire un usage intensif du carbone, du gaz carbonique pour fabriquer le sucre, l'amidon, ça contribue à l'atténuation du réchauffement climatique. Faire un usage intensif de l'azote de l'air grâce à des légumineuses et fabriquer des protéines pour l'alimentation animale et l'alimentation humaine aussi ...C'est très peu coûteux en énergie."

L'interview est à retrouver en podcast ci-dessous :

