L'agriculture bio sur la bonne voie mais peut mieux faire dans les Bouches-du-Rhône

Le 54ème Salon international de l'Agriculture ouvre ses portes à Paris. L'agriculture biologique a le vent en poupe mais il reste encore beaucoup à faire selon Olivier Nalès, le Président du comité national de l'agriculture biologique, producteur dans les Bouches-du-Rhône. Entretien.

Vous produisez vous-même du vin et de l'huile d'olive. Aujourd'hui il y a entre 800 et 1 000 exploitations qui sont passées au bio dans le département. Comment expliquer ce succès ?

Je ne serai pas aussi optimiste, malheureusement. Disons qu'il y a une forte progression mais nous ne sommes qu'à 14% d’exploitations en agriculture biologique dans le département. En surface, ce n'est pas beaucoup mieux, c'est 16 ou 17% malgré une progression de la consommation en France de 20% en un an, ce qui est énorme.

30% d'huile d'olive "bio" en France aujourd'hui

Quels sont les cultures et les produits qui se tournent le plus vers le bio ?

En surface, ce sont clairement les prairies pour l'élevage, les moutons notamment chez nous. Le vin est également une grosse locomotive en Provence-Alpes Côte d'Azur. Paca est quand même la première région bio de France, presque 4 fois plus que les autres régions, en surface utile agricole (SAU) et c'est vrai que le vin a un rôle majeur. L'huile d'olive aussi mais cela reste une petite production. On peut dire qu'on fait aujourd'hui 30% d'huile d'olive bio en France.

"Quand vous vendez votre tonne de blé à un industriel, c'est difficile de lui faire acheter le surcoût du bio"

Passer au bio, ça coûte cher aux producteurs ?

Oui, cela va coûter beaucoup plus cher aux producteurs, de 30 à 35% environ. Mais ce sont des produits qui sont commercialisés souvent directement, ce qui change la donne. Quand vous vendez une tonne de blé, c'est un industriel qui vous l'achète et c'est plus difficile de lui faire acheter le surcoût. Quand vous vendez votre bouteille de vin ou votre bouteille d'huile directement au consommateur, vous lui expliquez que votre produit a une particularité et vous arrivez plus facilement à lui expliquer ce coût supplémentaire.