L'agriculture biologique poursuit sa croissance en Bretagne

Aujourd'hui, un agriculteur sur dix est "bio" dans notre région. On a passé la barre des 3 000 exploitations certifiées biologiques. Et pour la première fois, le président de la chambre d'agriculture du Finistère est lui-même dans cette démarche.

De plus en plus de produits biologiques viennent de fermes bretonnes

Région Bretagne, France

Dans notre région aujourd'hui, 1 exploitations sur 10 pratique l'agriculture biologique. Jean-Hervé Caugant est le premier président de la chambre d'agriculture du Finistère labellisé "bio". Un processus qu'il a commencé en 1998 dans sa ferme de Dinéault où il produit des céréales, du lait et des légumes : "A l'époque, on n'était même pas à 1 000 fermes bios, alors aujourd'hui on peut dire à quand les 4 000 car on a une multitude de projets qui se font".

1 paysan sur 2 en retraite d'ici 10 ans

Cela va du maraîchage, à l’apiculture ou à la production de lait, qui représente le plus gros contingent bio de Bretagne : "Le volume de lait bio va atteindre le milliard de litres, on n'était même pas à 250 millions il y a 20 ans" explique Jean-Hervé Caugant.

La population d'agriculture est en pleine mutation : "1/3 des nouveaux arrivants n'est pas issu de l'agriculture et c'est une nécessite car un paysan sur deux va atteindre l'âge de la retraite d'ici 10 ans donc on a besoin de ce renouvellement".