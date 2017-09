L'agriculture connectée à l'honneur pendant la fête de la ruralité de Ruillé-Froid-Fonds

Les gadgets et les outils connectés font leur apparition depuis quelques années chez les agriculteurs. Des objets pour leur faciliter la vie mais qui peuvent aussi coûter cher. Un stand leur était consacré à la fête de la ruralité à Ruillé-Froid-Fonds (53).

Christophe Bergère, commercial dans l'élevage, tâtonne. Il marche de gauche à droite, guidé par la voix de Maxime, technicien à la chambre d'agriculture de la Mayenne. "C'est bon là ? Tu vois ?". Dans son casque de réalité virtuelle, une exploitation laitière apparaît. Sur l'écran de l'ordinateur, on voit même des vaches ! Le casque a pour but de visualiser et de visiter un bâtiment avant de l'acheter. Depuis le début de l'année, 4 éleveurs mayennais ont payé 500 euros pour y avoir droit.

Pour Christophe, commercial dans l'élevage, c'est un tournant numérique que vivent les agriculteurs Copier

A la fête de la ruralité de Ruillé-Froid-Fonds, démonstration d'un drone qui peut "surveiller les vaches". Agriculture 2.0 #mayennepic.twitter.com/yCt9XqayV2 — France Bleu Mayenne (@bleumayenne) September 9, 2017

Des outils pratiques mais chers

Car depuis quelques mois, voire années, l'agriculture se met aussi au numérique. Gain de temps, appareils plus performant set moins de fatigue physique, les avantages sont là. "Là par exemple, mon drone peut permettre de surveiller un troupeau de vaches, de voir si elles ont encore à manger ou si l'une boîte" raconte Corentin, les yeux rivés sur son engin volant, 25 minutes d'autonomie. Mais cela reste encore cher pour certains porte-feuilles : comptez 600 euros pour un drone.

Rien ne vaut le bon vieux matériel qui dure depuis des années. Un élève de lycée agricole

Corentin et son drone, sur la piste de décollage © Radio France - Fabien Burgaud

Sur l'ordinateur, la même image que celle dans le casque de réalité virtuelle © Radio France - Fabien Burgaud

Dans l'assistance, on est plutôt curieux. "J'avais jamais vu un drone de près" commente un retraité. "Oh, c'est rigolo, mais savoir si ça va me servir, pas sûr", sourit un autre. Même si tout le monde n'est pas encore convaincu, l'agriculture 2.0 est là. Reste encore à rendre accessible ces outils modernes qui pourraient faciliter la vie des agriculteurs de demain.