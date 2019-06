L'agriculture en Bretagne propose 10000 emplois cette année

L'agriculture bretonne manque de bras. 10000 emplois sont à pourvoir cette année dans la région, mais le monde agricole peine à recruter. D'autant que la moitié des agriculteurs doit partir en retraite en Ille-et-vilaine, dans les deux prochaines années.

Bretagne, France

10000 emplois à pourvoir, rien qu'en Bretagne

Il y a 10000 emplois à pourvoir dans l'agriculture bretonne, cette année. Problème, dans 60% des cas, les employeurs estiment qu'ils auront du mal à embaucher. Autre difficulté de l'agriculture bretonne. Beaucoup d'agriculteurs (la moitié en Ille-et-Vilaine) doivent partir à la retraite, dans les deux prochaines années.

Une semaine pour recruter de nouveaux ruraux

Pole Emploi et l'Anefa 35, l'Association Nationale pour l'Emploi et la Formation en Agriculture 35, organisent donc toute cette semaine, des ateliers, job-datings et visites d'entreprises, pour recruter. Et ce ne sont pas que les personnes issues du monde rural qui sont visées. L'agriculture peut aussi être une belle opportunité de reconversion, explique la directrice de l'Anefa 35. D'autant que de nombreuses formations agricoles sont proposées.

Une image à changer

Le monde agricole souffre d'une image de métier difficile, sans vacances, sans horaires, sans salaire mirobolant, mais cette semaine, ce sont des salariés qui sont recherchés. Et puis les métiers ont changé explique l'Anefa, avec plus de bio et de travail sur le bien être animal. Des métiers variés, dans le maraîchage, l'élevage, ou le machinisme agricole.