L'agriculture intensive est-elle la responsable de la sécheresse ?

Dans une étude publiée lundi dans le cadre des États Généraux de l'alimentation, l'UFC-Que-Choisir de la Mayenne lance une pétition pour demander une réforme de la politique de l'eau. D'après l'association, l'agriculture intensive en France accapare 80% de la consommation nette estivale de l'eau.

Cet été encore, 84 départements ont été victime d'épisodes de sécheresse. 37 d'entre eux ont même atteint un seuil critique. L'UFC-Que Choisir, dans une étude publiée en début de semaine, pointe la responsabilité de l'agriculture intensive. S'appuyant sur des chiffres de l'État dont l'agence Propluvia, l'association de défense des consommateurs explique donc que l'agriculture intensive en France accapare 80% de la consommation nette estivale de l'eau et la moitié de la consommation nette annuelle.

"La culture du maïs utilise beaucoup d'eau et c'est une plante qui en a surtout besoin l'été, une période où il y a moins d'eau. Le blé et le colza eux ont besoin d'eau au printemps, une saison où il y en a beaucoup. Donc on peut remplacer le maïs par d'autres cultures ayant besoin d'eau à une période de pluviométrie normale" explique Jean-Michel Guinedeau, président de l'UFC-Que Choisir de la Mayenne.

"On peut remplacer le maïs par d'autres cultures" Copier

L'association dénonce également l'utilisation des pesticides dans l'agriculture intensive. Cette dernière serait responsable de 70% de ce type de pollution et à 75% de la pollution en nitrates. Pour Olivier Duhamel, éleveur de vache laitière et cultivateur de maïs à la Chapelle-Rainsouin, l'étude de l'UFC-Que Choisir n'est pas publiée au hasard. Dans huit jours la Commission européenne votera ou non le renouvellement de l'homologation du glyphosate (un herbicide) pour dix ans.

"On ne s'amuse pas à dépenser pour rien" Copier

Selon Olivier Duhamel l'utilisation de l'eau par les agriculteurs de la Mayenne est raisonnée. "On fait tous attention à ce que l'on met sur nos plantes. On intervient que lorsque l'on en a besoin, c'est à dire pour les maladies. On traite avec des herbicides pour les mauvaises herbes. En Mayenne la pluviométrie permet d'avoir des rendements corrects. Avec les charges que l'on a, on ne s'amuse pas à dépenser pour rien" déclare l'agriculteur. De plus, pour faire de l'agriculture intensive il faut généralement procédé à l’irrigation des terres ce qui n'est pas une pratique récurrente en Mayenne.