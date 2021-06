"L'agriculture, un maillon fort de la Touraine" : les agriculteurs attendent l'hélico du Tour de France !

Pour ce passage du Tour de France dans l'Indre-et-Loire, les agriculteurs sont prêts. Prêts à participer au 14e concours "Les agriculteurs aiment le Tour" organisé par la FNSEA et ASO, société organisatrice du Tour. Une grande fresque est prête à être filmée par l'hélicoptère à La Croix-en-Touraine.

Pour ce passage du Tour de France dans l'Indre-et-Loire, les agriculteurs sont prêts. Chaque année la FNSEA et ASO, société organisatrice du Tour, sont partenaires dans le cadre d'un concours intitulé « Les agriculteurs aiment le Tour ». C'est la 14e édition cette année.. Les agriculteurs qui se trouvent le long des routes empruntées par la Grande boucle, sont invités à rivaliser d’imagination pour réaliser sur leur champ une grande fresque qui sera retransmise à la télévision. Une belle façon de promouvoir leur travail, les terroirs et les paysages. Une trentaine d'agriculteurs tourangeaux étaient à pied d'œuvre sur un champ de La Croix-en-Tourainz, toute la journée de mercredi 30 juin.

Un épi de blé pour représenter les céréaliers d'Indre-et-Loire © Radio France - Adel Beloumri

En plus d'une bouteille de lait, d'une grappe de raisin et d'un épi de blé, tous les trois gigantesques, il y a surtout le Sainte-Maure-de-Touraine, un fromage de 17 mètres de long. Le gros du travail, c'est le slogan "L'agriculture, un maillon fort de la Touraine", que l'on verra depuis le ciel avec ces produits. Le tout est réalisé avec des bottes de paille et des bottes de foin. Les agriculteurs du 37 réaliseront une chaîne humaine lors du survol de l'hélicoptère. Nul doute que cet hélicoptère qui survolera La Croix-en-Touraine mettra en valeur cette fresque sublime des agriculteurs d'Indre-et-Loire.

Une grappe de raisin gigantesque composée de 45 bottes de foin enrubannées, représentant les vignobles de Touraine. © Radio France - Adel Beloumri