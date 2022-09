L'agroforesterie fourragère : solution d'avenir dans l'Indre ?

Des plants de bambous, des arbres taillés, des haies et des bosquets au milieu du champ. Depuis quatre ans, François Pailler aménage ses 9,5 hectares de terres pour élever 70 brebis. Il a épousé la méthode agroforestière.

"J'ai travaillé pendant 25 ans en Aveyron avec des chercheurs de l’Institut National de Recherche Agronomique, et j'ai démissionné en 2018. Depuis très longtemps, j'avais pour projet de revenir dans l'Indre et de me lancer dans l'agroforesterie fourragère." se souvient François Pailler. Une aventure qu'il souhaitait partager lors d'une formation organisé par l'association de développement pour l'emploi agricole et rural de l'Indre (ADEARI) sur ce thème.

Une douzaine d'éleveurs ont donc pu visiter la ferme, poser des questions, partager leurs remarques, des doutes parfois, sur l'organisation de ces pâturages boisés.

Une solution face aux crises climatiques

"Ça fait cinq ans que je réfléchis à me lancer dans l'agroforesterie fourragère. J'ai commencé a planter des haies il y a deux ans" confie Anne-Marie. Cet éleveuse de chèvre à Betz-le-Château en Indre-et-Loire. Elle est venu approfondir ses connaissances en la matière. L'enjeu pour elle est d'accélérer l'aménagement de sa ferme : _"Ma réflexion est liée au réchauffement climatique_. On se pose des questions pour notre élevage de chèvre : savoir comment leur apporter des zones d'ombres, comment diversifier leur alimentation etc. On arrête de faire pâturer nos chèvres de plus en plus tôt à cause de la sécheresse donc il faut qu'on trouve de nouveaux moyens de leur donner à manger".

70 Brebis sont élevées sur le domaine : des Brebis Berrichonnes de l'Indre et des rouges de l'ouest. © Radio France - Corentin BEMOL

La sécheresse qui a marqué un retour de l'agroforesterie sur le devant de la scène. Retour en force d'une pratique qui ne date pourtant pas d'hier rappelle Bernadette Valée, conseillère indépendante en Agroforesterie. "Ce sont des techniques pointus qui ont été mises au point au moyen-âge à l'époque ou on avait une très forte poussée démographique". Mais la baisse du nombres d'agriculteurs depuis des décennies à peu à peu fait disparaitre cette pratique. "Aujourd'hui cela redevient d'actualité en France du fait de cette nécessité d'intensifier les systèmes tout en respectant l'environnement".

Pour François Pailler, l'agroforesterie c'est l'avenir de l'agriculture et de l'élevage : "Les périodes de soudures (période durant laquelle les produits des récoltes précédentes viennent à manquer) sont de plus en plus longue, il faut donc s'adapter trouver des solutions pour ombrager l'herbe, et trouver des compléments alimentaires pour les élevages, l'agroforesterie est une des solutions". De plus, ce système possède d'autres avantages : "Plus de haies et d'arbres, c'est plus d'insectes, donc plus d'oiseaux qui chassent les mulots et les nuisibles, en fin de compte c'est véritablement un cercle vertueux" conclue François Pailler.

Et si certains agriculteurs ont été immédiatement séduis, d'autres craignent cependant un coût et une charge de travail plus importante. Il faut dire que les bras manquent de plus en plus. En Décembre dernier, le ministère de l'Agriculture révélait qu'en dix ans, 100 000 exploitations agricoles ont disparu en France.