L'aide aux familles d'agriculteurs normands : "Des situations qui s'aggravent et se complexifient"

Solidarité Paysans Basse-Normandie accompagne les agriculteurs en difficulté qui en font la demande. L'association a ainsi aidé 99 familles l'an passé dans l'Orne, le Calvados et la Manche. Il s'agit essentiellement d'exploitations laitières qui rencontrent de multiples difficultés avec la crise.

Solidarité Paysans Basse Normandie tenait son assemblée générale ce mardi à Durcet, un petit village de l'Orne près de Flers. Elle a pour mission depuis sa création en 2016 d'apporter son aide et ses conseils auprès des exploitations qui en font la demande.

En 2106, l'association a informé et accompagné 99 familles d'agriculteurs de l'Orne, du Calvados et de la Manche. Elle ne cache pas qu'après un léger mieux après la crise de 2008, l'année passée a été difficile pour les agriculteurs.

Sept agriculteurs accompagnés sur dix sont installés sur des exploitations laitières

Ainsi sur ces 99 familles, 55 ont été accompagnées pour la première fois l'an passé. Près de sept sur dix sont des exploitations laitières et l'on retrouve logiquement des fermes d'une taille inférieure à 100 hectares.

La négociation, le traitement à l'amiable des dettes et les procédures judiciaires ont avoisiné près de la moitié des accompagnements (46%) réalisés par Solidarité Paysans Basse-Normandie.

"Une situation humaine qui subit les contrecoups"

Les démarches administratives et comptables et l'aide technique ont représenté chacune 15% du soutien. Regroupés dans la catégorie Autres, les problèmes de santé ou familiaux des agriculteurs ont représenté le cinquième des interventions de l'association en 2016.

Solidarité Paysans Basse-Normandie souligne que certains agriculteurs sont accompagnés sur plusieurs problématiques. Une procédure judiciaire ou des problèmes économiques entraînent ou recouvrent souvent par effet domino d'autres problèmes familiaux ou techniques. "C'est une situation qui s'aggrave, qui se complexifie, relève Didier Bouguillon, l'un des 30 bénévoles de l'association et trésorier de Solidarité Paysans Basse-Normandie. Ce sont des situations qui deviennent très compliquées parce que viennent se mêler dans la plupart des cas des situations économiques fragiles doublées d'une situation sociale qui se détériore et d'une situation humaine qui subit les contrecoups de tout ça."

L'association fonctionne avec une petite structure de trente bénévoles et deux salariés. Elle ne cache pas qu'elle commence à peiner sur les moyens de son financement. "C'est gênant parce que si on ne peut plus avoir les moyens de fonctionner, c'est tout un pan de l'accompagnement de l'agriculture en difficulté qui va s'effondrer."

