Billom, France

Pendant deux jours ce week-end, Billom respirait l'ail encore plus que d'habitude. 10 000 personnes sont venus refaire leur stock d'ail, d'oignon et d'échalotes sur la 34ème édition de la Foire à l'ail. Une fête, mais aussi un moment de promotion du produit régional, que les producteurs aimeraient voir labellisé par une Appellation d'Origine Constatée (A.O.C.)

Une cinquantaine d'hectares pour cultiver l'ail rose d'Auvergne

Notre ail auvergnat n'est produit que sur une cinquantaine d'hectares. Pour Jean Jalla, le grand maître de la Confrérie des grands goussiers d'Auvergne, il faut vraiment obtenir cette A.O.C : "C'est quelque chose de très important pour les producteurs. C'est fait pour protéger des autres : concrètement, on ne pourra pas vendre de l'ail d'Auvergne en-dessous de son prix, et puis on ne pourra pas vendre de l'ail d'importation sous le nom d'ail de Billom. On est sur une aire géographique particulier, on a un climat, un sol, un savoir-faire particulier, c'est tout ça qu'il faut défendre."

L'A.O.C., c'est essentiellement pour la partie commerciale et agricole, mais pour la partie culturelle, l'ail rose d'Auvergne fait face à un autre défi : il est en lisse pour entrer sur la liste complémentaire du patrimoine immatériel de l'Humanité de l'Unesco, au titre d'élément de la gastronomie française. Le suspens devrait durer jusqu'à l'automne.