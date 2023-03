L'Alliance anticorrida porte plainte pour maltraitance animal contre un éleveur du Cailar

Deux associations portent plainte contre Renaud Vinuesa, un éleveur de chevaux et de taureaux au Cailar, dans le Gard. L'Alliance anti-corrida de Claire Starozinski (qui a pourtant pris fait et cause de la bouvine) et l'Oeuvre d'assistance des Bêtes d'Abattoirs. Les deux associations accusent le manadier gardois de mauvais traitement à animal. Une contravention manifeste à l'article L 215-11 du code rural. En clair, de castrer à vif ses taureaux... sans présence d'un vétérinaire et hors anesthésie, ce que préconise la loi.

Une exigence que l'éleveur camarguais ne respecte pas, explique Claire Starozinski (Alliance Anti-corrida) : "ce qui me gêne surtout, c'est que cet acte est revendiqué par ce manadier, alors qu'il sait pertinemment que c'est interdit. Et surtout que c'est un acte qui doit être réalisé sous anesthésie. A vif.. c'est à inimaginable, on se demande dans quel pays on vit !"

Le manadier du Cailar explique que cette pratique - la castration - a beaucoup évolué et se fait dans le respect de l'animal : "les castrations, il y a 10, 20 ou 30 ans, le taureau était sorti du toril, attaché à la corde, tombé, couché, à castrer avec beaucoup de monde autour etc... Dans les améliorations qu'on a apportées, justement, ajoute Renaud Vinuesa, on les met dans un couloir de contention, où ils sont beaucoup moins stressés ; ils ne sont plus couchés. Il y a un autre taureau devant pour les rassurer. Et l'opération se fait de manière très rapide, et la plus efficace possible, pour diminuer les temps de douleur.. qu'on n'a pas envie de faire subir à nos animaux."