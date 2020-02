L'Alsace fait son grand retour au salon de l'agriculture à Paris

Après plusieurs années d'absence, fondue dans l'espace Grand Est, l'Alsace fait son retour sous ses propres couleurs au salon de l'agriculture. Le salon se tient en ce moment à la porte de Versailles à Paris, jusqu'au 1er mars .

A découvrir dans le Hall 4, un espace "TerrAlsace". Il y a 120 mètres carrés, consacrés entièrement à l'Alsace et ses produits. Il y a des colombages, une cigogne, le fameux A cœur . Les chefs des collèges haut-rhinois organisent pendant la durée du salon, des dégustations de produits alsaciens.

Un avant goût de la future Collectivité Européenne d'Alsace

Un véritable bout d'Alsace s'est déplacé dans la capitale. C'est ce qu'on voulu démontrer les départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, ainsi qu’Alsace Destination Tourisme.

Recette avec pomme Natti, thé d'Alsace et choucroute © Radio France - Guillaume Chhum

Dans le Hall 3 , le "Village Alsace " © Radio France - Guillaume Chhum

C'est aussi le premier effet de la nouvelle Collectivité Européenne d'Alsace qui verra le jour en janvier 2021 et qui aura la responsabilité de la marque Alsace et du développement du tourisme. Elle sera également pleinement investie dans le soutien au monde agricole et ses composantes économiques sociales et environnementales .

"Le Village Alsace " dans le Hall 3

Une fois dans le Hall 4 à l'espace "TerrAlsace", les visiteurs sont aussi invités à prendre la direction du Hall 3, avec le "Village Alsace" et ses treize exposants. Vous pourrez poursuivre la dégustation avec du vin, des bretzels, des biscuits ou encore du pain d'épices 100% Alsace.

Le vin d'Alsace est en bonne position © Radio France - Guillaume Chhum

Les vaches de race vosgienne dans le Hall 1 © Radio France - Guillaume Chhum

Il y a dans ce "Village Alsace", une meilleure visibilité de la marque Alsace, avec ses colombages et ses cigognes.

N'oubliez pas aussi de passer dans le Hall 1, pour admirer les vaches de races vosgiennes. Les éleveurs alsaciens attendent votre visite !